De ce contează Nations League pentru România Ghidul complet: impact uriaș în drumul spre Euro 2028 + urmează schimbări majore

Drumul României spre Euro 2028 începe cu Nations League, aflată deja la a cincea ediție.

Mai jos, ghidul complet despre ediția de tranziție a competiției și cum un parcurs bun îi poate ajuta pe „tricolori” în următoarele preliminarii și nu numai.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Din start trebuie să lămurim o problemă importantă: Liga Națiunilor a înlocuit majoritatea meciurilor amicale, însă NU este o competiție amicală.

România în Nations League: ghidul complet

Oferă ceva tuturor. Granzilor (nu noi) le dă posibilitatea de a se lupta pentru un trofeu european și, aparent, le pasă, din moment ce a fost câștigat până acum de Spania, Franța și Portugalia (2).

Naționalele mai modeste (noi) primesc șansa de a-și câștiga pe teren dreptul la o urnă mai bună în preliminariile pentru Europene și Mondiale, dar și dreptul de a înfrunta echipele de care vorbeam.

Pe scurt: vrei să ai adversari accesibili în preliminarii și vrei să joci pe Arena Națională cu Spania sau Germania? Trebuie să promovezi! Nu o faci? Te bați iar și iar cu Kosovo și Bosnia și te uiți cum trec turneele finale pe lângă tine.

Miza pentru Hagi în Liga Națiunilor

Acum să vedem exact pentru ce se luptă România la ediția 2026. „Tricolorii” au promovat la ultima ediție în Liga B și au fost repartizați în grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia.

Se joacă tur-retur, 4 dintre meciuri urmând să se dispute în decurs de 2 săptămâni, în septembrie-octombrie, în timp ce ultimele două runde vor avea loc în noiembrie.

Miza pentru Nations League:

câștigăm grupa - promovăm în Liga A, alături de granzi;

locul 2 - jucăm baraj pentru promovare cu o echipă de pe locul 3 sau 4 din Liga A;

locul 3 - rămânem în Liga B;

locul 4 - jucăm baraj pentru menținerea în Liga B cu o echipă de pe locul 2 din Liga C.

Miza pentru Euro 2028:

terminăm pe locul 1 sau 2 - intrăm în urna 2 în preliminarii și vom avea (teoretic) doar un singur adversar mai puternic;

terminăm pe locul 3 sau 4 - intrăm în urna 3 în calificări și vom întâlni doi adversari superiori;

câștigăm grupa - prezență aproape garantată la barajul pentru ultimele locuri de la Euro 2028.

Miza pentru edițiile viitoare, dacă promovăm:

vom întâlni 5 dintre cele mai puternice echipe de pe continent;

vom găzdui 3 echipe mari la București;

vom avea garantată prezența cel puțin în urna 2 în preliminariile Euro 2032, dacă nu apar alte schimbări;

orice rezultat pozitiv cântărește enorm în clasamentul FIFA, care stabilește momentan urnele pentru CM 2030;

ne vom lupta (teoretic) pentru calificarea la turneul final Nations League, unde ajung primele 8 echipe din Liga A.

Programul României în Liga Națiunilor 2026:

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Ce urmează după Nations League?

Pe 6 decembrie, la Belfast, în Irlanda de Nord, este programată tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2028.

În 2027, vom avea două scenarii, în funcție de locul pe care terminăm în Nations League. Ne clasăm pe 1 sau pe 3, mai mult ca sigur vom fi într-o grupă de 5 echipe și vom începe preliminariile Euro 2028 încă din martie.

Dacă terminăm pe 2 sau 4, în martie vom avea programat barajul de promovare în Liga A sau de menținere în Liga B. În acest caz am debuta în iunie (dacă suntem în grupă de 5 echipe) sau în septembrie (dacă suntem în grupă de 4).

Cum ne calificăm la Euro 2028?

La fel ca preliminariile CM 2026, calificările pentru turneul găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor va avea 12 grupe, 6 cu 4 echipe și 6 cu 5 echipe.

Se joacă tur-retur cu toate adversarele, iar echipele de pe locul 1 merg direct la turneul final, alături de cele mai bune 8 formații clasate pe locul 2.

Practic, față de ediția trecută, poziția secundă nu mai garantează calificarea. Cele mai slabe 4 formații de pe 2 merg la baraj.

Totul simplu? NU! Lucrurile se complică atunci când vorbim de baraj din cauza numărului ridicat de țări care vor găzdui Euro 2028. UEFA le-a oferit numai două locuri, astfel că toate cele 4 formații vor intra în preliminarii.

Modul în care barajul se desfășoară depinde de ce fac cele 4 formații în preliminarii. În play-off ar putea fi puse la bătaie 2, 3 sau 4 locuri la turneul final.

Cum arată cele 3 scenarii:

1. Toate cele 4 gazde se califică direct la turneul final prin intermediul preliminariilor.

La baraj sunt puse la bătaie 4 locuri la Euro 2028;

Joacă 8 echipe: 4 de pe locul 2 din calificări și 4 câștigătoare de grupă din Nations League;

Vor fi 4 dueluri în dublă manșă, iar câștigătoarele merg la turneul final.

2. O țară-gazdă nu termină preliminariile în primele 20 și folosește rezervarea UEFA.

La baraj sunt puse la bătaie 3 locuri la Euro 2028;

Joacă 12 echipe: 4 de pe locul 2 din calificări și 8 câștigătoare de grupă din Nations League;

Vor fi 3 rute cu câte 4 echipe care se vor înfrunta în sistemul semifinale - finală în dueluri într-o singură manșă.

3. Două sau mai multe gazde ratează calificarea prin preliminarii.

La baraj sunt puse la bătaie 2 locuri la Euro 2028;

Joacă 8 echipe: 4 de pe locul 2 din calificări și 4 câștigătoare de grupă din Nations League;

Vor fi 2 rute cu câte 4 echipe care se vor înfrunta în sistemul semifinale - finală în dueluri într-o singură manșă.

Evident, varianta care ne-ar conveni cel mai mult, în cazul în care nu terminăm preliminariile pe primele două locuri, ar fi a doua. Dacă ajung 8 echipe din Nations League la baraj, există șanse să fim și noi printre ele și în cazul în care am termina pe 2 în grupa cu Polonia, Suedia și Bosnia.

Programul Euro 2028

26-27 martie 2027: etapa I

29-30 martie 2027: etapa II

11-12 iunie 2027: etapa III

14-15 iunie 2027: etapa IV

23-25 septembrie 2027: etapa V

26-28 septembrie 2027: etapa VI

29 septembrie - 2 octombrie 2027: etapa VII

3-5 octombrie 2027: etapa VIII

11-13 noiembrie 2027: etapa IX

14-16 noiembrie 2027: etapa X

23-25 martie 2028: semifinale/tur baraj

26-28 martie 2028: finală/retur baraj

9 iunie - 9 iulie 2028: turneul final

Schimbări majore în Nations League 2028

După Euro 2028, în toamnă, urmează viitoarea ediție a Nations League, care va avea un nou format, cu 3 ligi în loc de 4.

Fiecare ligă va avea câte 18 echipe. Vor exista 3 urne valorice și se vor forma 3 grupe cu 6 echipe, câte două formații din fiecare urnă.

Să presupunem că România promovează în Liga A, caz în care ar fi cel mai probabil în urna 3. Va înfrunta 5 adversari și va disputa 6 meciuri.

Cum funcționează? Va înfrunta doar o dată adversarii din prima urnă, unul acasă și unul în deplasare. La fel și cu cei din urna a doua. În schimb, pe cel din propria urnă valorică îl va întâlni tur-retur.

Ce se întâmplă după finalul grupelor:

LIGA A:

locurile 1-2: se califică în sferturile Nations League;

locurile 3: doar cele mai bune două merg în sferturile Nations League;

locurile 4-5: baraj de menținere în Liga A cu locurile 2-3 din Liga B;

locurile 6: retrogradează direct în Liga B.

LIGA B:

locurile 1: promovează direct în Liga A;

locurile 2-3: baraj de promovare în Liga A cu locurile 4-5 din Liga A;

locurile 4-5: baraj de menținere în Liga B cu locurile 2-3 din Liga C;

locurile 6: retrogradează direct în Liga C.

LIGA C:

locurile 1: promovează direct în Liga B;

locurile 2-3: baraj de promovare în Liga B cu locurile 4-5 din Liga B;

locurile 4-6: rămân în Liga C.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport