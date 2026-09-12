Florin Lovin (44 de ani), fost mijlocaș la FCSB, a criticat dur transferul lui Denis Drăguș (27 de ani) la formația roș-albastră.

Fostul fotbalist s-a arătat nemulțumit în special de salariul pe care atacantul îl va încasa în Superliga.

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Drăguș a semnat în această vară cu FCSB, după despărțirea de Trabzonspor, și ar urma să primească un milion de euro pe sezon, cel mai mare salariu din campionatul României.

Florin Lovin, atac dur la Denis Drăguș după transferul la FCSB

„Unde a jucat în ultimii 3 ani? E Mesia?! OK, are calitate, dar tu trebuie să fii, în primul rând, o persoană care își dorește mai mult de la fotbal.

Mie mi se pare că Drăguș nu își dorește mai mult de la fotbal. Mi se pare un tip dificil, joacă doar în anumite condiții, dacă-i convine lui cum îl pune antrenorul…

Vreau să se înțeleagă că eu n-am ceva personal cu Drăguș. Eu am ceva cu jucătorii care sunt mofturoși în general”, a spus Lovin, conform gsp.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, cel mai recent meci disputat de roș-albaștri

Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor consideră că FCSB ar fi trebuit să construiască salariul lui Drăguș în jurul unor bonusuri de performanță

„Hai să o luăm altfel: ce valoare are un jucător dacă nu-l vrea nimeni și vine înapoi în campionatul românesc? Adică dacă nimeni nu-l vrea pe omul ăla, pe jucătorul ăla, nu-mi pun și eu un semn de întrebare?

Echipe din Cehia, Polonia, Turcia dau un milion pe an unui jucător, dar unuia care marchează 20 de goluri pe an! Și-l vând după aia cu 10 milioane, sau măcar cu 5

Drăguș are niște calități pe care foarte puțini jucători români le mai au în momentul de față, dar una e să ai calități și alta e să fii un jucător reprezentativ”, a mai spus acesta.

Din punctul meu de vedere, pot să-i dau doar așa un milion de euro unui jucător în România: 20.000 pe lună, salariul de bază. După aia, la fiecare gol, ai 10.000. La fiecare calificare sau număr de meciuri, alt bonus. Ai jucat 25 de meciuri? Un bonus. La 10 goluri, mai ai un bonus de 50.000. Adică să-ți dau ceva pe performanță! Florin Lovin, fost fotbalist

Drăguș a venit la FCSB după o perioadă modestă la Trabzonspor, unde a marcat de trei ori în 26 de apariții.

Florin Lovin: „După transferurile astea, nu cred că se va întâmpla ceva pozitiv”

Criticile lui Lovin nu s-au limitat la Drăguș. Fostul fotbalist s-a declarat sceptic și în privința modului în care FCSB și-a construit lotul în această vară.

„N-are cum să funcționeze nimic în momentul de față acolo, pentru că e un mix de lucruri făcute anapoda. Și după astea 3 transferuri (n.r. - Muhar, Korenica, Drăguș), nu o să se întâmple nimic pozitiv.

L-ai adus pe Gnahore, care, din punctul meu de vedere, era cel mai bun mijlocaș central din campionatul României, cât a fost la Dinamo. Îl aduci aici și apare în discuție că s-ar putea să nu mai prindă lista la FCSB!

Mă, tu îți dai seama ce aberații vorbim?! Doar să te gândești la asta, e o blasfemie, că un fotbalist care-i atât de bun nu mai prinde lista, că te-ai trezit tu dimineața și ai luat alți 3!”, a mai afirmat Lovin.

Adică n-ai cum să te gândești vreodată că poate să iasă ceva pozitiv din treaba asta. Cum să iasă? Care-s argumentele care te fac pe tine să crezi, ca fan stelist, că lucrurile vor merge în bine? Poți să-l aduci și pe cel mai bun din România în momentul de față, tot degeaba. Florin Lovin, fost fotbalist

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