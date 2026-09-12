Finală inedită la US Open  Un favorit clar și  o performanță istorică: „Evoluția mea a fost destul de spectaculoasă”

Alexander Zverev (29 de ani, #2 ATP) și Ben Shelton (23 de ani, #9 ATP) se vor duela în finala US Open 2026, după ce au trecut de Karen Khachanov (30 de ani, #50 ATP), respectiv Frances Tiafoe (28 de ani, #12 ATP).

Performanța reușită de american, în rândurile de mai jos.

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Finală inedită la Flushing Meadows: în absența lui Jannik Sinner și cu un Carlos Alcaraz revenit după o accidentare gravă, Zverev și Shelton au profitat și au ajuns să lupte pentru trofeu.

Alexander Zverev, a treia finală de Grand Slam din 2026

Zverev are parte de cel mai bun sezon al său în circuitul ATP. A triumfat la Roland Garros, a jucat în ultimul act la Wimbledon, iar acum e mare favorit la câștigarea US Open.

În semifinale, sportivul din Germania l-a învins în trei seturi pe rusul Karen Khachanov, scor 6-3, 7-6(7), 7-6(6).

A fost o luptă echilibrată. Zverev a câștigat primul set după ce a realizat singurul break în game-ul al optulea. În setul secund, s-a impus după ce a revenit de la 3-5 în tiebreak, iar în cel de-al treilea a salvat două mingi de set, înainte de a obține victoria.

6 finale de Grand Slam are Alexander Zverev în palmares: Australian Open 2025, Roland Garros 2024 și 2026 (turneu câștigat), Wimbledon 2026, US Open 2020 și 2026

Ben Shelton, prima finală de Grand Slam din carieră

A doua semifinală a adus față în față doi prieteni. Frances Tiafoe, care se oprise în penultimul act la edițiile din 2022 și 2024, a câștigat primul set al partidei cu Ben Shelton (6-4), dar le-a pierdut pe următoarele trei: 3-6, 3-6, 5-7.

Campion în acest an la Dallas, Munchen, Stuttgart și Montreal, Shelton va avea o misiune dificilă în meciul pentru trofeu: a pierdut toate cele 5 meciuri disputate împotriva lui Zverev.

Totuși, pe parcursul competiției, Ben a obținut victorii în premieră în fața grecului Stefanos Tsitsipas și a spaniolului Carlos Alcaraz.

Pentru prima dată după 54 de ani, un jucător afro-american a ajuns în finala US Open. Arthur Ashe a jucat ultima sa finală pe iarba de la Forest Hills, în 1972. A pierdut-o în cinci seturi în fața lui Ilie Năstase.

2003 este ultimul an în care turneul de la US Open a avut un campion american în proba de simplu masculin: Andy Roddick

Alexander Zverev: „Evoluția mea a fost destul de spectaculoasă”

Zverev a vorbit despre performanța sa la conferința de presă. A afirmat că nu se aștepta să ajungă în finala turneului de la New York.

„O victorie în trei seturi, dar deloc ușoară. A jucat și a luptat incredibil de bine. Al doilea și al treilea set ar fi putut fi câștigate de oricare dintre noi. Pur și simplu am jucat câteva puncte mai bine ici și colo și sunt mulțumit de victorie.

Cred că evoluția mea a fost destul de spectaculoasă. Este ceva fantastic, pentru că am început turneul gândindu-mă: «Asta nu are sens, nu o să fac nimic aici», iar iată-mă aici, pregătindu-mă pentru finala de duminică.

Astfel de lucruri se pot întâmpla în sport și în tenis. În general, lucrurile se pot schimba foarte repede, în bine sau în rău. Din fericire, pentru mine a fost în bine. Acum voi face tot posibilul să mă pregătesc pentru duminică”, a declarat Zverev, potrivit puntodebreak.com.

6 años después…💪 pic.twitter.com/jnRCxay93h — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Parcursul lui Alexander Zverev până în finala US Open 2026:

Turul I: 6-4, 3-6, (7)6-7, 7-5, 6-4 cu Lorenzo Sonego (#89 ATP)

Turul II: 6-4, 4-6, 7-6(3), (3)6-7, 6-3 cu Quentin Halys (#52 ATP)

Turul III: 6-2, 7-6(2), 6-2 cu Alejandro Tabilo (#28 ATP)

Optimi: 6-2, 6-2, 7-6(3) cu Luciano Darderi (#22 ATP)

Sferturi: 6-2, 7-5, 6-1 cu Botic Van De Zandschulp (#70 ATP)

Semifinale: 6-3, 7-6(7), 7-6(6) cu Karen Khachanov (#50 ATP).

Ben Shelton: „Mă pot împinge până la limita absolută”

Americanul a reacționat după victoria obținută în fața lui Frances Tiafoe. Știe că va avea o misiune dificilă împotriva lui Zverev.

„Mă confrunt cu capul de serie numărul 1 într-o finală de Grand Slam, joc împotriva unui campion de Grand Slam în timp ce încerc să câștig primul meu titlu.

Sunt multe motive pentru care acesta este un moment plăcut pentru mine, iar faptul că știu că pot da totul pe teren, că mă pot împinge până la limita absolută în toate privințele și că pot vedea de ce sunt capabil este o perspectivă cu adevărat emoționantă”, a spus Shelton, potrivit puntodebreak.com.

CONTESTANDO AL TELÉFONO UNA VEZ MÁS 📞👂 pic.twitter.com/nf8DSvREuj — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Parcursul lui Ben Shelton până în finala US Open 2026:

Turul I: 1-6, 6-1, 7-6(3), 6-2 cu Tallon Griekspoor (#56 ATP)

Turul II: 6-3, 5-7, 7-6(3), 7-5 cu Hubert Hurkacz (#47 ATP)

Turul III: 7-6(3), (5)6-7, 6-3, 6-4 cu Denis Shapovalov (#48 ATP)

Optimi: 6-2, 6-3, 6-4 cu Stefanos Tsitsipas (#53 ATP)

Sferturi: (5)6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7) cu Carlos Alcaraz (#3 ATP)

Semifinale: 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 cu Frances Tiafoe (#12 ATP).

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