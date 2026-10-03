Drăgușin, abătut Ce spune despre faza de la care a pornit dezastrul pentru România în meciul cu Polonia

POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Radu Drăgușin (24 de ani) a comentat eșecul drastic suferit de „tricolori”, în etapa a treia din Liga Națiunilor.

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Stoperul celor de la Fiorentina a fost titularizat de Gică Hagi, dar a rezistat doar 22 de minute pe teren, fiind eliminat după un fault în careu asupra lui Robert Lewandowski.

Imediat, Polonia a deschis scorul din penalty prin veteranul de 38 de ani, care, până la final, a reușit un hattrick.

Drăgușin: „Sunt dezamăgit de cum am jucat faza, de faptul că am lăsat echipa în 10”

La final partidei, Drăgușin s-a arătat afectat de cartonașul roșu primit și de faptul că a lăsat România în inferioritate.

„Nu sunt multe de spus, sunt dezamăgit de cum am jucat faza, de faptul că am lăsat echipa în 10. A cântărit mult în rezultatul final. Un moment dificil, cu siguranţă, multe cuvinte nu sunt de spus.

E greu când eşti în 10, băieţii au încercat o treabă foarte dificilă. Trebuie să ieşim din acest moment, cu muncă, să acceptăm situaţia. Să ne asumăm responsabilitatea, împreună, cu Mister, avem în continuare încredere în el, eu doar aşa o văd.

E a noastră responsabilitatea, suntem o echipă atât când sunt momente frumoase, dar şi seri din acestea. Ne-am dezamăgit suporterii, le cerem scuze.

Trebuie să o luăm de la capăt, să ne punem în valoare calităţile. Astfel de momente ne dau ocazia de a reflecta, de a înţelege ce am greşit, de a fi mai hotărâţi şi încrezători în ceea ce facem.

Înţelegem supărarea, dezamăgirea, suntem şi noi foarte supăraţi şi dezamăgiţi de cum ne-am prezentat astăzi, pot să-i rog pe suporteri să ne susţină, o să încercăm să spălăm ruşinea, cu Suedia”, a declarat Drăgușin, citat de as.ro.

După eliminarea din partida de la Varșovia, Drăgușin va rata partida cu Suedia de luni, dar și pe cea cu Polonia de la București, programată pe 11 noiembrie.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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