„E o rușine!”  Nicolae Stanciu dezvăluie ce le-a spus Hagi în vestiar după umilința cu Polonia: „Același clișeu” +40 foto
Nicolae Stanciu
Nationala

„E o rușine!” Nicolae Stanciu dezvăluie ce le-a spus Hagi în vestiar după umilința cu Polonia: „Același clișeu”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 01:14
  • Polonia - România 6-0. Nicolae Stanciu a dezvăluit ce le-a transmis selecționerul Gică Hagi jucătorilor săi după meciul de la Varșovia.
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A fost al treilea eșec din trei meciuri în această ediție de Liga Națiunilor.

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Nicolae Stanciu: „Același clișeu, să mergem înainte și ne gândim la meciul următor”

„E greu și să vorbim și să răspundem la întrebări. E multă durere, dezamăgire, rușine, având în vedere că am pierdut cu 6-0. Asta s-a întâmplat în această seară, suntem toți responsabili pentru acest rezultat și mai mult de atât nu știu ce să zic.

Domnul Hagi a vorbit cum vorbește de obicei după meci. Ne-a transmis ce a avut de zis, să rămânem împreună, cum e și normal.

Cum am zis, suntem cu toții în aceeași barcă, toți suntem vinovați pentru acest rezultat. Același clișeu, să mergem înainte și ne gândim la meciul următor (n.r. - cu Suedia)”, a declarat Nicolae Stanciu, conform sport.ro.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+40 Foto
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Stanciu își dorește ca naționala României să treacă peste această rușine:

„E dureros că nu a fost startul pe care ni l-am dorit. Am mai avut momente dificile din care am reușit să ieșim, perioade proaste, și ne-am revenit. Sper să o facem și acum.

E dură o asemenea înfrângere, rușinoasă… Aș prefera să pierd la echipa de club cu un asemenea scor, nu la echipa națională. Mai mult ce să zic? Ăsta a fost rezultatul. Trebuie să ne asumăm toți vina și să rămânem împreună și să discutăm.

Vina e a tuturor. Mâine dimineață trebuie să ne trezim, să o luăm de la capăt și să pregătim meciul cu Suedia”.

FOTO. Eliminarea lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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