„E o rușine!” Nicolae Stanciu dezvăluie ce le-a spus Hagi în vestiar după umilința cu Polonia: „Același clișeu”

Polonia - România 6-0. Nicolae Stanciu a dezvăluit ce le-a transmis selecționerul Gică Hagi jucătorilor săi după meciul de la Varșovia.

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A fost al treilea eșec din trei meciuri în această ediție de Liga Națiunilor.

Nicolae Stanciu: „Același clișeu, să mergem înainte și ne gândim la meciul următor”

„E greu și să vorbim și să răspundem la întrebări. E multă durere, dezamăgire, rușine, având în vedere că am pierdut cu 6-0. Asta s-a întâmplat în această seară, suntem toți responsabili pentru acest rezultat și mai mult de atât nu știu ce să zic.

Domnul Hagi a vorbit cum vorbește de obicei după meci. Ne-a transmis ce a avut de zis, să rămânem împreună, cum e și normal.

Cum am zis, suntem cu toții în aceeași barcă, toți suntem vinovați pentru acest rezultat. Același clișeu, să mergem înainte și ne gândim la meciul următor (n.r. - cu Suedia)”, a declarat Nicolae Stanciu, conform sport.ro.

Stanciu își dorește ca naționala României să treacă peste această rușine:

„E dureros că nu a fost startul pe care ni l-am dorit. Am mai avut momente dificile din care am reușit să ieșim, perioade proaste, și ne-am revenit. Sper să o facem și acum.

E dură o asemenea înfrângere, rușinoasă… Aș prefera să pierd la echipa de club cu un asemenea scor, nu la echipa națională. Mai mult ce să zic? Ăsta a fost rezultatul. Trebuie să ne asumăm toți vina și să rămânem împreună și să discutăm.

Vina e a tuturor. Mâine dimineață trebuie să ne trezim, să o luăm de la capăt și să pregătim meciul cu Suedia”.

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Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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