Ianis Hagi, dărâmat la flash interviu Căpitanul naționalei a repetat de 3 ori o frază care dă de gândit +40 foto
Ianis Hagi/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Ianis Hagi, dărâmat la flash interviu Căpitanul naționalei a repetat de 3 ori o frază care dă de gândit

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 00:25
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 00:25
  • POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Ianis Hagi (27 de ani) abia și-a găsit cuvintele după înfrângerea usturătoare a „tricolorilor” în etapa a treia din Liga Națiunilor.
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Căpitanul naționalei României și-a asumat responsabilitatea pentru eșec.

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POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Ianis Hagi, dărâmat: „Capul jos și la muncă”

Extrem de afectat, Ianis a repetat de 3 ori aceeași frază: „Trebuie să ne gândim în ce direcție vrem să mergem”.

„E un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare, începând cu mine până la ultimul de la națională, și să ne gândim în ce direcție vrem să mergem.

În primul rând, suntem împreună la bine și la greu. Responsabilitatea, clar, ieșind primul pe teren, e a mea. Apoi, toți, la bine și la greu, vom fi împreună. Trebuie să o scoatem la capăt.

Am mai avut un episod, tot așa. Am pierdut în Spania, în deplasare, tot cu un rezultat asemănător. Am reușit, într-un final, să redresăm lucrurile, să punem naționala pe picioare, să facem fanii mândri. E responsabilitatea noastră, ține de noi, de personalitatea noastră, de curajul și încrederea noastră să ieșim.

Trebuie să luăm o decizie și să vedem pe ce drum o luăm.

Presiune pe mine? E pentru toată lumea, cu atât mai mult când știi că ai făcut și bine, că ai plâns pentru națională, fiind aici de 8 ani. Clar, durerea e mare, dar, cum am spus, capul jos și la muncă. Trebuie să ne gândim în ce direcție vrem să mergem.

Cum am spus, am ieșit azi primul pe teren. Prima responsabilitate și presiunea va fi întotdeauna pe primul care iese pe teren, dar, în același timp, încrederea și curajul pleacă de la mine, de la liderii acestui grup, cei cu experiență, stafful tehnic de acum și din anii precedenți. Noi trebuie să o scoatem la capăt.

Mesaj pentru fani? O seară tristă și depinde de noi să o scoatem la capăt, să găsim o soluție”, a declarat Ianis Hagi la Antena 1.

FOTO. Polonia - România 6-0

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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