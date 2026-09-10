Arnold Garita (31 de ani), atacantul FCSB, s-a declarat impresionat de condițiile pe care le-a găsit la formația roș-albastră.

Acesta a lăudat în special aparatura folosită pentru recuperarea jucătorilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Garita a ajuns la FCSB pe 20 august, sub formă de împrumut de la Shenzhen Juniors, formație din liga a doua chineză, iar formația roș-albastră are opțiunea de a-l păstra definitiv.

Garita a comparat facilitățile de la FCSB cu cele din Ligue 1: „Majoritatea cluburilor din Franța nu au așa ceva”

Camerunezul a vorbit într-un clip publicat pe TikTok despre facilitățile de la baza FCSB-ului.

„Fraților, primesc foarte multe mesaje de la suporteri care mă întreabă ce părere am despre infrastructura clubului meu și despre tot ce am găsit la noul meu club.

Fraților, sunt la cel mai mare club din România și, chiar și așa, am rămas impresionat de aparatura de recuperare pusă la dispoziția jucătorilor. Este incredibil.

Cred că, până și în Ligue 1, poți număra pe degetele de la o mână cluburile care au aceeași aparatură ca noi în ceea ce privește recuperarea ”, a spus fotbalistul.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, partidă în care Garita a bifat 79 de minute

Garita a oferit apoi detalii despre sistemele de recuperare pe care le folosește la FCSB.

„Baia criogenică o au toate cluburile, asta e normal. Dacă ai un club și nu ai o baie criogenică sau o baie rece, atunci chiar ești un criminal, nu vrei ca jucătorii tăi să aibă randament, asta e sigur.

Noi avem baie criogenică și crioterapie, adică intri într-un aparat unde ești expus la aer rece și uscat, la temperaturi de -150, -170 sau chiar -180 de grade.

Sunt sigur că majoritatea cluburilor din Franța nu au așa ceva. Deja faptul că noi avem aparatul disponibil direct în club… sunt sigur că ele nu îl au.

În afară de PSG, poate Marseille, Lille, cred că unele cluburi mari din Franța au crioterapia la dispoziție. Și nici măcar nu sunt sigur, chiar nu sunt sigur. Noi o avem în incinta clubului, chiar lângă vestiar”, a mai spus acesta.

Adică, imediat ce ești obosit sau dacă sunt mai mulți jucători care au nevoie de recuperare, facem asta. Și trebuie spus că este foarte scump. Numai gazul folosit pentru a produce frigul costă foarte mult. Clubul a pus totul la dispoziția noastră. Arnold Garita, atacant FCSB

Un alt lucru care l-a impresionat pe atacant este camera hiperbară, utilizată în procesul de recuperare

„Apoi, ce mai avem? Camera hiperbară, oxigenarea hiperbară. Adică intri într-o încăpere. Știți că aerul pe care îl respirăm nu conține oxigen pur în proporție de 100%.

Dar când intri în acest aparat, oxigenul furnizat este pur în proporție de 99%, tocmai pentru a ajuta la recuperare. Fraților, sunt sigur că în Franța majoritatea cluburilor din Ligue 1 nu au așa ceva în incinta clubului.

Cred că majoritatea cluburilor, atunci când vor să folosească un astfel de aparat, apelează la firme private care oferă asemenea servicii. La comercianți. Merg la firme care oferă acest serviciu jucătorilor și sportivilor în general. Dar aici, la noi, îl avem direct în cadrul clubului. Fraților, este impresionant. Pentru mine, doar lucrurile astea două...”, a mai declarat atacantul.

40 de meciuri a disputat Arnold Garita pentru FC Argeș în sezonul 2022-2023, perioadă în care a marcat 14 goluri. Acesta a mai evoluat pentru Chateauroux, Bristol City, Plymouth Argyle, Charleroi, Dunkerque, Boulogne, Villefranche, Bourg-en-Bresse, Al-Faisaly, Hapoel Beer Sheva și Shenzhen Juniors

La final, Garita a spus că nu a mai întâlnit condiții similare în celelalte țări în care a evoluat.

„Eu, sincer, am fost șocat. Până la urmă, sunt la cel mai mare club din România, deci e normal.

Dar tot am rămas impresionat, pentru că am jucat în multe țări și nu am văzut astfel de aparate puse la dispoziția jucătorilor chiar în cadrul clubului.

Sincer, e ceva foarte tare. FCSB e foarte, foarte puternică. Foarte, foarte, foarte puternică”, a mai spus acesta.

Citește și