Garry Kasparov (63 de ani), fostul campion mondial la șah și opozant al Kremlinului, a lansat noi critici la adresa liderilor politici.

Kasparov a comparat în repetate rânduri regimul de la Moscova cu o structură mafiotă și a criticat relația dintre Putin și Trump.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Legendarul mare maestru al șahului a lansat un nou atac la adresa lui Donald Trump și Vladimir Putin, în contextul tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina.

Marele Kasparov a ieșit la atac: „Negocierile dintre Trump și mafia lui Putin sunt o farsă!”

Fostul campion mondial a criticat dur modul în care președintele Statelor Unite gestionează conflictul și a susținut, într-o serie de mesaje publicate pe Twitter, că negocierile de pace și acordurile energetice ar ascunde interese financiare.

„Este un rahat! Întotdeauna a fost vorba despre bani, nu despre pace. Totul a fost o mizerie. Totul. Motorină, acorduri energetice, negocieri de pace, tot ce există între Trump & Co. și mafia lui Putin este o farsă”, a scris Kasparov.

It's all been bullshit. All of it. Diesel, energy deals, peace negotiations, everything between Trump Co. and Putin's mafia is a charade. All they're doing is laundering money and trying to lift sanctions. It's all they care about and all they know how to do. — Garry Kasparov (@Kasparov63) October 11, 2026

Fostul mare maestru a criticat și politica externă a liderului de la Casa Albă.

„Statele Unite nu au nevoie de nimic din partea Rusiei, nu au avut niciodată nevoie.

Interesele naționale ale SUA constau în apărarea aliaților lor democratici într-un război declanșat de Rusia, care destabilizează sistemele globale de securitate și economice conduse de SUA, de pe urma cărora beneficiază mai mult decât oricine altcineva. Dar Trump nu este preocupat de interesele Statelor Unite”, a transmis Kasparov.

„Să te predai în fața Rusiei nu pune capăt războiului”

Kasparov a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar putea avea concesiile făcute Kremlinului în încercarea de a pune capăt conflictului din Ucraina.

„S-a demonstrat iar și iar că a te preda în fața Rusiei nu pune capăt războiului, ci doar arată slăbiciune și încurajează noi acte de teroare și asasinate”, a încheiat Kasparov.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport