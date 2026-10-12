Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Foto: Facebook/Mircea Bravo. Montaj: GOLAZO.ro
Diverse

Cu ce se ocupă CSA Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 18:43
  • Clubul Steaua București a reacționat după o postare a comediantului Mircea Popa (39 de ani), cunoscut sub numele de „Mircea Bravo”, în care se afla alături de Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În cadrul unei postări pe Facebook, Mircea Bravo s-a fotografiat alături de Gigi Becali și de tanti Lenuța din Chinteni („Bunica”), cea care a devenit cunoscută în urma colaborării cu celebrul comediant.

„Nu este profilul lui”  Raul Rusescu a dat cărțile pe față despre jucătorul lui Reghecampf » Marea problemă de la FCSB
Citește și
„Nu este profilul lui” Raul Rusescu a dat cărțile pe față despre jucătorul lui Reghecampf » Marea problemă de la FCSB
Citește mai mult
„Nu este profilul lui”  Raul Rusescu a dat cărțile pe față despre jucătorul lui Reghecampf » Marea problemă de la FCSB

Clubul Steaua a comentat la postarea lui Mircea Bravo: „Să faceți distincția clară”

În descrierea postării, Mircea Bravo a scris în glumă: „Bunica, din vară la Steaua!”.

În contextul disputei dintre Steaua și FCSB privind marca „Steaua”, clubul Armatei a intervenit în secțiunea de comentarii.

Steaua i-a solicitat comediantului să facă distincția între Steaua și FCSB și să modifice postarea pentru „a nu crea confuzie” în rândul fanilor.

„Domnule Mircea Bravo, vă rugăm să faceți distincția clară între Steaua București și SC FC FCSB SA. Persoana din imagine (n.r. - Gigi Becali) nu are nicio legătură cu clubul Steaua.

Vă solicităm să modificați postarea și să folosiți denumirea corectă a clubului la care faceți referire, pentru a nu crea confuzie în rândul suporterilor și al publicului larg.

SC FC FCSB SA nu este Steaua!”, a scris clubul în secțiunea de comentarii.

Mircea Bravo a reacționat imediat și a transmis cu umor: „Din cauză că nu ne-am înțeles cu domnul Becali, Bunica o să vină la Steaua, nu la FCSB. O primiți?”.

Comentariul Stelei la postarea lui Mircea Bravo Comentariul Stelei la postarea lui Mircea Bravo
Comentariul Stelei la postarea lui Mircea Bravo

În urmă cu câteva zile, Tribunalul București a decis ca prejudiciul reclamat de CSA Steaua pentru folosirea mărcii și identității „Steaua” de către FCSB să fie evaluat printr-o nouă expertiză judiciară.

Costurile expertizei au fost stabilite la 5.000 de lei și vor fi suportate de ambele părți. Următorul termen a fost stabilit pentru 3 februarie 2027.

De unde a pornit conflictul pentru marca „Steaua”

Litigiul privind prejudiciul are la bază o serie de procese începute cu mai mulți ani înainte.

Un moment-cheie a fost 3 decembrie 2014, când Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul CSA Steaua și a anulat marca „Steaua București” înregistrată de societatea care deținea echipa lui Gigi Becali. Era vorba despre marca depusă în 2004.

După acea decizie, echipa lui Gigi Becali a continuat sezonul 2014/2015, dar CSA Steaua și FCSB nu au ajuns la un acord privind folosirea mărcii. Ulterior, clubul din Liga 1 și-a schimbat denumirea în FCSB.

În 2016, CSA a folosit decizia privind marca drept fundament pentru solicitarea despăgubirilor de 36,8 milioane de euro.

ÎCCJ a tranșat din nou disputa privind mărcile, în 2025

Un alt litigiu important din războiul juridic dintre cele două cluburi s-a încheiat în toamna lui 2025.

FCSB a încercat să anuleze mărcile deținute de CSA Steaua. După ce Curtea de Apel București respinsese acțiunea, FCSB a declarat recurs.

Pe 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul FCSB, iar soluția a devenit definitivă. Astfel, procesul privind mărcile deținute de CSA Steaua s-a încheiat în favoarea clubului Armatei.

Decizia ÎCCJ a eliminat unul dintre principalele litigii care blocaseră reluarea procesului privind prejudiciul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
steaua bucuresti gigi becali fcsb mircea bravo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
09:10
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în galeria pasatorilor de elită din Superliga
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în  galeria pasatorilor de elită din Superliga 
06:45
Dosarul Ianis Stoica FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
Dosarul Ianis Stoica  FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
23:49
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Top stiri
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Diverse
12.10
Cu ce se ocupă CSA Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Citește mai mult
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Superliga
12.10
„Nu am întâlnit un astfel de caz” Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre situația lui Reghecampf la FCSB
Citește mai mult
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Superliga
12.10
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Citește mai mult
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
B365
12.10
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
Citește mai mult
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share