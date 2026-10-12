Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”

Clubul Steaua București a reacționat după o postare a comediantului Mircea Popa (39 de ani), cunoscut sub numele de „Mircea Bravo”, în care se afla alături de Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB.

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În cadrul unei postări pe Facebook, Mircea Bravo s-a fotografiat alături de Gigi Becali și de tanti Lenuța din Chinteni („Bunica”), cea care a devenit cunoscută în urma colaborării cu celebrul comediant.

Clubul Steaua a comentat la postarea lui Mircea Bravo: „Să faceți distincția clară”

În descrierea postării, Mircea Bravo a scris în glumă: „Bunica, din vară la Steaua!”.

În contextul disputei dintre Steaua și FCSB privind marca „Steaua”, clubul Armatei a intervenit în secțiunea de comentarii.

Steaua i-a solicitat comediantului să facă distincția între Steaua și FCSB și să modifice postarea pentru „a nu crea confuzie” în rândul fanilor.

„Domnule Mircea Bravo, vă rugăm să faceți distincția clară între Steaua București și SC FC FCSB SA. Persoana din imagine (n.r. - Gigi Becali) nu are nicio legătură cu clubul Steaua.

Vă solicităm să modificați postarea și să folosiți denumirea corectă a clubului la care faceți referire, pentru a nu crea confuzie în rândul suporterilor și al publicului larg.

SC FC FCSB SA nu este Steaua!”, a scris clubul în secțiunea de comentarii.

Mircea Bravo a reacționat imediat și a transmis cu umor: „Din cauză că nu ne-am înțeles cu domnul Becali, Bunica o să vină la Steaua, nu la FCSB. O primiți?”.

Comentariul Stelei la postarea lui Mircea Bravo

În urmă cu câteva zile, Tribunalul București a decis ca prejudiciul reclamat de CSA Steaua pentru folosirea mărcii și identității „Steaua” de către FCSB să fie evaluat printr-o nouă expertiză judiciară.

Costurile expertizei au fost stabilite la 5.000 de lei și vor fi suportate de ambele părți. Următorul termen a fost stabilit pentru 3 februarie 2027.

De unde a pornit conflictul pentru marca „Steaua”

Litigiul privind prejudiciul are la bază o serie de procese începute cu mai mulți ani înainte.

Un moment-cheie a fost 3 decembrie 2014, când Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul CSA Steaua și a anulat marca „Steaua București” înregistrată de societatea care deținea echipa lui Gigi Becali. Era vorba despre marca depusă în 2004.

După acea decizie, echipa lui Gigi Becali a continuat sezonul 2014/2015, dar CSA Steaua și FCSB nu au ajuns la un acord privind folosirea mărcii. Ulterior, clubul din Liga 1 și-a schimbat denumirea în FCSB.

În 2016, CSA a folosit decizia privind marca drept fundament pentru solicitarea despăgubirilor de 36,8 milioane de euro.

ÎCCJ a tranșat din nou disputa privind mărcile, în 2025

Un alt litigiu important din războiul juridic dintre cele două cluburi s-a încheiat în toamna lui 2025.

FCSB a încercat să anuleze mărcile deținute de CSA Steaua. După ce Curtea de Apel București respinsese acțiunea, FCSB a declarat recurs.

Pe 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul FCSB, iar soluția a devenit definitivă. Astfel, procesul privind mărcile deținute de CSA Steaua s-a încheiat în favoarea clubului Armatei.

Decizia ÎCCJ a eliminat unul dintre principalele litigii care blocaseră reluarea procesului privind prejudiciul.

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