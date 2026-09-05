Lux fără limite pentru soția lui Ronaldo! FOTO: Apariție extravagantă la Veneția: accesoriul care costă cât o casă!

Georgina Rodriguez a ajuns la Festivalul de Film de la Veneția, primul mare eveniment la care apare după căsătoria cu Cristiano Ronaldo.

Ținuta aleasă pentru sosirea în orașul italian a atras imediat atenția și a stârnit comentarii.

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Pentru călătoria cu avionul privat către orașul italian, Georgina a ales pantaloni albi și o cămașă din satin care lăsa să i se vadă lenjeria intimă. Soția lui Cristiano Ronaldo n-a făcut economie de accesorii: diamante, un Rolex și unul dintre cele mai rare modele Hermes.

Apariția a fost lăudată de publicațiile de modă, dar stilul ei extravagant continuă să împartă opiniile.

Lux fără limite pentru soția lui Cristiano Ronaldo!

Georgina a ajuns la Veneția pentru cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film. Este una dintre primele ei apariții publice importante după căsătoria cu Cristiano Ronaldo, care a avut loc în august, în Portugalia.

Pentru sosirea cu barca la Hotel Excelsior, Georgina a ales o combinație care amestecă piese casual cu elemente de lux.

A purtat pantaloni albi cu talie înaltă și croială amplă de la Giambattista Valli, asortați unei cămăși din satin maro ciocolatiu. Cămașa, purtată descheiată și lăsată să cadă într-o parte, a lăsat la vedere un sutien din dantelă Intimissimi.

Cristiano Ronaldo'nun çiçeği burnunda eşi Georgina Rodriguez, Venedik Film Festivali'nde. pic.twitter.com/SFZWRGvLQ9 — Frekans (@frekanstr_) September 3, 2026

Modelul este Sofia Balconette din colecția Pretty Flowers și costă aproximativ 39,90 de euro, fiind una dintre cele mai accesibile piese ale întregului look, scrie infobae.com.

Pantalonii albi au fost completați de pantofi stiletto nude cu toc de aproximativ 12 centimetri, în timp ce accesoriile au dus ținuta într-o cu totul altă categorie de preț.

Geanta care valorează cât o locuință!

Vedeta accesoriilor a fost, fără îndoială, geanta Hermes Birkin Himalaya, unul dintre cele mai rare și căutate modele ale casei franceze.

Conform Vanity Fair, prețul genții de lux este de aproximativ 200.000 de euro.

Hermes Birkin Himalaya este realizată din crocodil Niloticus. Aspectul sofisticat, inspirat din culorile munților Himalaya. Este considerată una dintre cele mai dorite genți de colecție din lume.

Georgina a purtat bijuterii cu diamante, un colier Pasquale Bruni, cercei și mai multe inele. La încheietură a avut un Rolex Day-Date din aur galben, cu cadran turcoaz și diamante, evaluat de presa de lifestyle la peste 100.000 de euro.

Dincolo de prețurile amețitoare, un accesoriu a avut o semnificație specială: inelul purtat după căsătoria cu Cristiano Ronaldo.

Apariția de la Veneția nu a generat însă doar reacții admirative. În presa de specialitate, alegerea lenjeriei purtate la vedere a fost prezentată mai degrabă ca o declarație stilistică îndrăzneață.

Aparițiile sale extravagante au fost în repetate rânduri împărțite între laude și critici în mediul online. În trecut, utilizatorii au catalogat unele dintre ținutele ei drept „vulgare” sau „lipsite de eleganță”, în timp ce alții au apreciat tocmai curajul de a încălca regulile convenționale ale vestimentației.

Georgina a purtat diamante de aproape 50 de milioane de euro la nunta cu Ronaldo

La nunta cu Ronaldo, Georgina a optat pentru un costum alb Gucci și bijuterii extravagante cu diamante.

Casa de bijuterii nu a confirmat prețul, dar Page Six a estimat că valoarea totală a bijuteriilor ar putea ajunge la aproape 50 de milioane de euro!

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