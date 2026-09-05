Alt scandal la US Open Două creatoare de conținut au rămas fără acreditări. Cum motivează organizatorii decizia
Meg Radice și Audrey Jongens (foto: instagram.com/theviplist)
Tenis

Alt scandal la US Open Două creatoare de conținut au rămas fără acreditări. Cum motivează organizatorii decizia

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 17:59
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 17:59
  • Două creatoare de conținut din New York au rămas fără acces la US Open. Cele două susțin că au fost sancționate pentru că și-au arătat acreditările online.
  • United States Tennis Association (USTA) oferă însă o altă explicație. Detalii, mai jos, în articol.
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Incidentul vine într-un moment în care prezența influencerilor la US Open a devenit una dintre cele mai controversate teme ale ediției din 2026.

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Două creatoare de conținut au rămas fără acreditări la US Open

Meg Radice și Audrey Jongens, fondatoarele platformei de lifestyle și restaurante The VIP List, au povestit că au primit acreditări pentru US Open și că intenționau să producă materiale de la turneul de la Flushing Meadows pe parcursul celor două săptămâni.

Cele două au declarat pentru TMZ că au publicat fotografii cu acreditările pe Instagram Stories, iar aproximativ două ore mai târziu au descoperit că acestea nu puteau fi folosite, fiind convinse că au fost sancționate pentru că le-au postat online.

Radice relatează că, după ce au publicat imaginile, au mers la restaurantul cu care colaborau în cadrul US Open, au mâncat și nu ajunseseră încă la meciurile de tenis când au aflat că accesul le fusese retras.

Jongens spune că vestea a venit la mai puțin de două ore după ce părăsiseră restaurantul și că ea și prietena ei au fost devastate să afle că li s-a interzis accesul.

Cele două au insistat că nu au știut că publicarea acreditărilor putea reprezenta o problemă și că intenția lor era să documenteze experiența de la US Open pentru urmăritori.

Reacția USTA: „Nu au fost acreditate ca media sau creatoare de conținut”

Organizatorii de la US Open resping varianta celor două influencerițe.

Brendan McIntyre, directorul de comunicare al US Open și reprezentant al USTA, a declarat pentru The Athletic, citat de Daily Mail, că Radice și Jongens nu fuseseră acreditate oficial ca reprezentante media sau creatoare de conținut.

Potrivit USTA, cele două influencerițe au fost introduse în mod necorespunzător pe lista de personal furnizată de un operator din zona de alimentație.

Problema identificată de organizatori a fost modul în care au fost obținute acreditările.

USTA a transmis că furnizorii nu au autoritatea de a acredita persoane în calitate de reprezentanți media sau creatori de conținut.

Regulile turneului de la US Open privind acreditările prevăd restricții referitoare la publicarea imaginilor cu legitimațiile pe rețelele sociale. Prin urmare, postarea făcută de cele două nu era lipsită de riscuri, chiar dacă USTA susține că acesta nu a fost motivul principal al retragerii accesului.

Numărul influencerilor acreditați la US Open s-a dublat

Controversa apare într-un moment în care US Open încearcă să atragă tot mai puternic creatorii de conținut.

În acest an, aproximativ 100 de influenceri și creatori de conținut au primit acreditări pentru turneu, aproape dublu față de anul trecut.

Strategia USTA este menită să ducă US Open către un public mai tânăr și către utilizatorii care urmăresc sportul în primul rând prin intermediul rețelelor sociale. Creatorii pot produce videoclipuri, materiale despre experiența din complex, conținut despre mâncare, modă sau atmosfera turneului.

Creatorii de conținut trebuie să respecte aceleași reguli de comportament ca orice alt spectator atunci când începe un meci.

Asta nu s-a întâmplat, însă, la partida din primul tur dintre Naomi Osaka și Anastasia Zakharova, câștigată de japoneză cu 7-6 (6), 7-6 (3). Cei peste 100 de influenceri acreditați la US Open au stârnit nemulțumirea jucătorilor, după ce prezența și comportamentul lor au început să perturbe partidele.

Incidentele recente i-au făcut pe organizatori să le reamintească spectatorilor regulile privind comportamentul în timpul meciurilor. Pe ecranele din complex au apărut mesaje prin care publicul este avertizat ce are voie și ce nu.

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