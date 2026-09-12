„Ai modificat brațul cu AI?” Fotografia din vestiarul lui Dinamo a stârnit un val de reacții: „Stă prea mult la sală” +10 foto
Ianis Tarbă (dreapta). Foto: Sport Pictures
Superliga

„Ai modificat brațul cu AI?” Fotografia din vestiarul lui Dinamo a stârnit un val de reacții: „Stă prea mult la sală”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 15:01
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 15:07
  • Csikszereda - Dinamo 1-3. Ianis Tarbă (20 de ani), extrema „câinilor”, a atras atenția suporterilor după victoria din Superliga.
  • După meci, Dinamo a publicat pe rețelele sociale o fotografie de grup din vestiar.
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Cei mai mulți dintre jucători erau la bustul gol, însă fizicul lui Tarbă a fost cel care a stârnit cele mai multe reacții în comentarii.

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Fanii lui Dinamo, impresionați de fizicul lui Ianis Tarbă

Suporterii au remarcat masa musculară a tânărului fotbalist și au făcut numeroase glume pe seama brațelor sale.

  • „Bă, băgați-l pe Tarbă mai multe minute, că stă prea mult la sală. Se dă pe haltere. Noul Adama Traore”
  • „Tarbă e top! Mergem și pe UFC cu el dacă nu câștigăm pe teren”
  • „Tarbă, ai modificat brațul cu AI?”
  • „Bine că nu i-a dat Tarbă palma aia lui Mărginean…”
  • „Ce braț are Tarbă… Bravo, tinere. Ține-o tot așa!”
  • „Ce-i dați lui Tarbă să mănânce? Puștiul stă bine pe braț”
  • „Bravo, băieți, trei puncte importante. P.S.: Tarbă e bun și la skandenberg”
  • „Ce fizic are Tarbă!”
  • „O rugăminte am: dați-i minute lui Tarbă. Nu vedeți ce fizic are?”
  • „Bă, nene, ce fibră are Tarbă! Incredibil!”
Ianis Tarbă după victoria „câinilor” cu Csikszereda (FOTO: Facebook @ Dinamo) Ianis Tarbă după victoria „câinilor” cu Csikszereda (FOTO: Facebook @ Dinamo)
Ianis Tarbă după victoria „câinilor” cu Csikszereda (FOTO: Facebook @ Dinamo)

Tarbă a început meciul de la Miercurea Ciuc pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren de Nuno Campos în minutul 79, în locul lui Alberto Soro, când Dinamo conducea deja cu 3-1.

FOTO. Golul primit de Dinamo în debutul meciului cu Csikszereda

Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
+10 Foto
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Tarbă, fotbalist născut în Spania, la Mollerussa, are cetățenie română. A ajuns la Dinamo în ianuarie 2026 și are contract până în vara lui 2028, cu opțiune de prelungire.

În sezonul anterior, Tarbă a adunat nouă apariții pentru Dinamo, dintre care două ca titular, și a evoluat în total 221 de minute. În actuala stagiune, a bifat șase apariții și 113 minute.

Coleg cu Lamine Yamal în La Masia, Tarbă a mai evoluat la RC Celta Fortuna, echipa secundă a celor de la Celta Vigo, în Spania.

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