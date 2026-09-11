Bătuți și amenințați cu cuțitul! Detalii terifiante din jaful asupra lui Donnarumma. Iubita sa era însărcinată: „M-au tras de păr și m-au lovit”

Gianluigi Donnarumma, 27 de ani, a fost victima unui jaf violent acasă, în vara lui 2023, când juca la Paris Saint-Germain. După trei ani, a început procesul.

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Pe 24 iulie 2026, Gianluigi Donnarumma și Andrea Elefante s-au căsătorit. În urmă cu trei ani, amândoi au fost victimele unui jaf traumatizant în propria casă, la Paris.

Acesta a fost un motiv al deciziei căpitanului Italiei de a părăsi PSG, transferându-se la Manchester City în 2025.

Cei care au ordonat jaful asupra lui Donnarumma sunt judecați

Procesul a început acum în capitala Franței. Donnarumma și soția sa își amintesc încă o dată spaima trăită în acea noapte.

Judecați, Ilyas Kherbouch și Khyan Mamouni, aflați deja după gratii, condamnați pentru alte cazuri. De acolo, din celule, cei doi ar fi plănuit și ordonat lovitura.

Donnarumma, 27 de ani, are 83 de meciuri jucate pentru Italia. Foto: Imago

Doi dintre atacatori, minori în vara lui 2023, au fost condamnați la 3 și 4 ani de închisoare, potrivit Daily Mail. Al treilea e și el acum în boxa acuzaților. Al patrulea s-a sinucis în 2024, după ce a recunoscut implicarea în jaf.

Hoții au părăsit apartamentul cu cheile de la Mercedes și Lamborghini, cu bani, ceasuri și genți de lux.

500.000 de euro ar fi fost paguba acelui jaf asupra lui Donnarumma

Iubita lui Donnarumma: „ M-au tras de păr. Unul m-a lovit în coapsă”. Era însărcinată

Donnarumma și partenera sa au fost legați, bătuți și amenințați cu cuțitul, au scris jurnaliștii britanici.

Conform instanței, Andrea s-a trezit când bandiții au strigat: „Banii, ceasurile!”.

Ea le-a dat 2.000 de euro, bijuterii și un ceas Cartier. Donnarumma le arătase alt ceas scump, Audermars Piguet.

Donnarumma, soția sa și fiul lor Leo. Foto: Imago

Când i-au cerut cifrul seifului, tânara le-a spus că nu îl știe, dar oricum e gol.

„S-au înfuriat crezând că mint. M-au tras de păr și unul dintre ei m-a lovit în coapsă. Le-am zis că sunt însărcinată, dar au continuat”.

Au fost momente de teroare. Să găsești oameni în casa ta la ora 3 dimineața este cel mai urât sentiment pe care îl poți avea Gianluigi Donnarumma, căpitanul Italiei

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