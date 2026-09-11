- Maccabi Tel Aviv a rezolvat o problemă în încercarea de a-l transfera pe Ianis Hagi. Ce a făcut clubul israelian.
14:12 Maccabi face loc altui străin: va fi Ianis Hagi?
Maccabi Tel Aviv a găsit o soluție pentru a-i face loc lui Ianis Hagi în lotul său.
Clubul israelian a decis să-l împrumute pe atacantul moldovean Ion Nicolaescu în acest sezon la Hapoel Ramat Gan, urmând să-i plătească tot salariul, conform Sports Walla.
A eliberat astfel al 8-lea loc, ultimul rezervat jucătorilor străini. Și transferul lui Ianis se poate realiza.
Știrea inițială
Pleacă Ianis Hagi de la Alanyaspor? Posibilitatea există, însă nu mai e atât de certă, cum părea la un moment dat.
Sub contract la Alanya până în 2027, căpitanul naționalei s-ar putea muta în Israel, unde perioada de transferuri se încheie miercuri, 16 septembrie.
Ce soluții are Maccabi pentru a-i face loc lui Hagi
„Tricolorul”, 27 de ani, are ofertă de la Maccabi Tel Aviv, cel mai vechi club israelian (120 de ani), aflat în proprietatea miliardarului canadian Mitchell Goldhar.
E dorit mai ales de James Tavernier, fostul său coleg de la Rangers, și de antrenorul Kenny Miller, dar două lucruri împiedică momentan această tranzacție.
Maccabi nu a reușit încă să elibereze al 8-lea loc pentru străini. Atacantul moldovean Ion Nicolaescu e încă acolo. Și jucătorii au crezut că a plecat, totuși, el a ratat antrenamentul pentru că făcea vizita medicală la o clinică din Tel Aviv.
Directorul sportiv belgian Steven Vanharen ar vrea să-l împrumute sau chiar să-i înghețe contractul în acest sezon. Nu a luat încă o decizie asupra lui.
Hagi nu este unica variantă la Maccabi
A doua problemă. Același Vanharen are și altă opțiune de transfer.
Potrivit site-ului israelian Sports Walla, oficialul lui Maccabi a început tratativele pentru Morgan Bokele, 22 de ani, o extremă cu dublă cetățenie, franceză și cameruneză.
Jucătorul lui FC Metz e mai tânăr cu cinci ani decât Ianis, fiind evaluat la 900.000 de euro.