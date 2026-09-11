Maccabi a găsit soluție pentru Hagi!   Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
Ianis, între Alanyaspor și Maccabi Tel Aviv. Fotomontaj GOLAZO.ro
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Maccabi a găsit soluție pentru Hagi! Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 11:24
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 14:18
  • Maccabi Tel Aviv a rezolvat o problemă în încercarea de a-l transfera pe Ianis Hagi. Ce a făcut clubul israelian. 
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14:12 Maccabi face loc altui străin: va fi Ianis Hagi?

Maccabi Tel Aviv a găsit o soluție pentru a-i face loc lui Ianis Hagi în lotul său.

Clubul israelian a decis să-l împrumute pe atacantul moldovean Ion Nicolaescu în acest sezon la Hapoel Ramat Gan, urmând să-i plătească tot salariul, conform Sports Walla.

A eliberat astfel al 8-lea loc, ultimul rezervat jucătorilor străini. Și transferul lui Ianis se poate realiza.

Știrea inițială

Pleacă Ianis Hagi de la Alanyaspor? Posibilitatea există, însă nu mai e atât de certă, cum părea la un moment dat.

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Sub contract la Alanya până în 2027, căpitanul naționalei s-ar putea muta în Israel, unde perioada de transferuri se încheie miercuri, 16 septembrie.

Ce soluții are Maccabi pentru a-i face loc lui Hagi

„Tricolorul”, 27 de ani, are ofertă de la Maccabi Tel Aviv, cel mai vechi club israelian (120 de ani), aflat în proprietatea miliardarului canadian Mitchell Goldhar.

E dorit mai ales de James Tavernier, fostul său coleg de la Rangers, și de antrenorul Kenny Miller, dar două lucruri împiedică momentan această tranzacție.

Ianis Hagi mai are un an de contract cu Alanyaspor. Foto: X Ianis Hagi mai are un an de contract cu Alanyaspor. Foto: X
Ianis Hagi mai are un an de contract cu Alanyaspor. Foto: X

Maccabi nu a reușit încă să elibereze al 8-lea loc pentru străini. Atacantul moldovean Ion Nicolaescu e încă acolo. Și jucătorii au crezut că a plecat, totuși, el a ratat antrenamentul pentru că făcea vizita medicală la o clinică din Tel Aviv.

Directorul sportiv belgian Steven Vanharen ar vrea să-l împrumute sau chiar să-i înghețe contractul în acest sezon. Nu a luat încă o decizie asupra lui.

Hagi nu este unica variantă la Maccabi

A doua problemă. Același Vanharen are și altă opțiune de transfer.

Potrivit site-ului israelian Sports Walla, oficialul lui Maccabi a început tratativele pentru Morgan Bokele, 22 de ani, o extremă cu dublă cetățenie, franceză și cameruneză.

Jucătorul lui FC Metz e mai tânăr cu cinci ani decât Ianis, fiind evaluat la 900.000 de euro.

1,8 milioane de euro
valorează Ianis Hagi (Transfermarkt), dublu față de Bokele. Cota maximă a lui Ianis a fost de 7 milioane, în 2022

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