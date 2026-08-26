Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, a avut un discurs dur la adresa lui Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, după planul său de privatizare a Campionatului Mondial.

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Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari. Acesta a stârnit reacții vehemente și a fost retras.

VIDEO. Răzvan Burleanu, atac la adresa lui Infantino: „ Ne-am pierdut încrederea în el”

„Fotbalul internațional trece printr-o criză fără precedent din cauza problemelor de bună guvernanță. De-a lungul timpului, în momentele de criză, FRF și-a asumat permanent o poziție puternică, fără echivoc.

În 2015, FRF a anunțat public că va vota împotriva președintelui FIFA de atunci, Joseph Blatter. În 2016 am fost unul dintre susținătorii lui Gianni Infantino pentru președinția FIFA, fiindcă împărtășeam o viziune comună despre fotbal.

În 2018 au început să apară primele derapaje și FRF s-a opus categoric unui alt proces de vânzare a fotbalului, Club World Cup, la vremea respectivă către SoftBank. După care, în 2021, o altă inițiativă a fost respinsă categoric și de către noi, organizarea Campionatului Mondial la fiecare 2 ani.

Prin urmare, dacă ne uităm doar la aceste momente, putem spune că ne-am câștigat dreptul de a avea curajul să ne gândim cum vrem să arate fotbalul internațional pe termen lung, fiindcă nu ne putem detașa de ceea ce se întâmplă la nivel internațional.

Din 2021 am fost mai aproape de procesul de luare a deciziilor la nivel de UEFA și FIFA prin prezența mea în Comitetul Executiv UEFA și Consiliul FIFA.

În acest context, FRF a luat o decizie grea, dar curajoasă, ca România să fie una dintre puținele țări care nu i-a acordat o scrisoare de susținere lui Gianni Infantino pentru alegerile din 2027, așa cum au făcut alte peste 200 de asociații naționale dintr-un total de 211 până în urmă cu o lună de zile.

Astăzi vedem foarte multe federații la nivel global anunțând public că își retrag scrisorile de susținere.

În momentul de față, atât eu, personal, cât și colegii mei din Comitetul Executiv putem spune la fel de categoric că ne-am pierdut încrederea în Gianni Infantino .

Acest lucru înseamnă pur și simplu că nu îl vom vota dacă nu se va retrage și va candida în martie 2027.

A trecut aproape o lună de când suntem în această criză, iar Gianni Infantino nu a sunat niciun membru al boardului din care fac și eu parte pentru a oferi explicații suplimentare, dar și garanții că această inițiativă de vânzare a fotbalului, această privatizare a fotbalului nu va fi reluată în viitor”, a declarat Răzvan Burleanu la conferința de presă de miercuri, citat de frf.ro.

Răzvan Burleanu: „FIFA are nevoie astăzi de un nou lider”

Răzvan Burleanu a precizat că și-a pierdut încrederea în Gianni Infantino, pe care-l considera un prieten, din cauză că nu și-a respectat obiectivele impuse în momentul când a fost numit șeful FIFA.

„Dezamăgirea cea mai puternică este că am crezut în el, în toate principiile și valorile care au stat la baza relației noastre, am avut aspirații comune, am crezut și am sperat că va fi un agent al schimbării, dar de la un an la altul am simțit cum s-a îndepărtat de misiunea inițială. Chiar l-am considerat o perioadă lungă de timp un prieten.

Un aspect foarte important este că Gianni Infantino a pierdut nu doar legitimitatea primei confederații care l-a susținut politic și financiar în campania electorală din 2016, dar și susținerea delegaților FIFA din alte confederații, precum și sprijinul comunității fotbalistice reprezentate de suporteri, jucători, ligi sau cluburi.

FIFA are nevoie astăzi de un nou lider care să producă consens și unitate, să inspire încredere și care să aibă capacitatea de a ne aduce împreună pe noi toți, să nu ne mai separe, între noi și ceilalți.

Iar astăzi, și noi ca FRF, suntem chemați să apărăm fotbalul și să fim de partea bună a istoriei. Sunt sigur că vom ieși mai puternici din această criză”, a mai declarat Răzvan Burleanu.

FIFA nu are nevoie doar de o schimbare a președintelui, ci are nevoie inclusiv de o schimbare de guvernanță, de o intervenție la nivelul culturii organizaționale, astfel încât să ne asigurăm că cine va ajunge președintele FIFA, din martie 2027, să nu mai avem excese de acest tip. Răzvvan Burleanu, președinte FRF

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