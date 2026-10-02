„Jucați, mă, voi!” Hagi a refuzat să mai iasă de la vestiare într-un Polonia - România din 1987, după reproșul unui coechipier
Gică Hagi a jucat 124 de meciuri pentru echipa națională a României și a marcat 35 de goluri (foto: IMAGO)
Nationala

„Jucați, mă, voi!” Hagi a refuzat să mai iasă de la vestiare într-un Polonia - România din 1987, după reproșul unui coechipier

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 20:21
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 20:21
  • Gică Hagi revine în Polonia, acum ca selecționer al României, unde în urmă cu 39 de ani trăia unul dintre cele mai tensionate episoade ale carierei sale de internațional.
  • La Bydgoszcz, în pauza unui amical cu Polonia, Hagi s-a certat cu Bölöni și a refuzat să mai joace în repriza secundă.
  • Polonia - România se joacă astăzi, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro
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Gică Hagi (61 de ani) a revenit în Polonia în postura de selecționer al României, pentru al treilea meci din Liga Națiunilor.

„Am făcut multe pregătiri aici cu echipa, când eram la club. Am jucat și meciuri cu Polonia, și la juniori, și la echipa mare”, le-a reamintit selecționerul jurnaliștilor prezenți la conferința de presă se joi.

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În 1987, Hagi a refuzat să mai joace după pauză, într-un amical cu Polonia

Unul dintre acele meciuri s-a disputat în urmă cu 39 de ani și a rămas însă în memoria fotbalului românesc nu doar prin scor, ci și prin ceea ce s-a întâmplat la pauză.

Pe 2 septembrie 1987, România întâlnea Polonia într-un meci amical disputat la Bydgoszcz. Bölöni era căpitanul naționalei și juca partida cu numărul 100 pentru România.

Pentru Hagi, era a 38-a selecție. Avea 22 de ani și devenise deja unul dintre cei mai importanți jucători ai primei reprezentative

Meciul a început însă foarte prost pentru România. Marek Lesniak a deschis scorul în minutul 19, Andrzej Rudy a majorat avantajul în minutul 28, iar Lesniak a reușit „dubla” în minutul 35.

La pauză, Polonia conducea cu 3-0, iar sărbătoarea selecției 100 a lui Bölöni era deja umbrită.

„Măi Gică, mai joci și tu pentru echipă?!”

Vestiarul României a devenit scena unei confruntări între Gică Hagi și căpitanul Ladislau Bölöni. Selecționerul Emeric Ienei n-a avut curaj să-i reproșeze nimic lui Hagi. A făcut-o însă Bölöni, aflat în acea seară la selecția cu numărul 100.

„Măi Gică, mai joci și tu pentru echipă?! Nu e normal ca nouă oameni să alerge doar pentru tine, iar tu...”, i-ar fi spus Bölöni, potrivit iAMsport.

Hagi n-a mai așteptat să audă continuarea. S-a dezbrăcat nervos de tricou și l-a aruncat spre Bölöni. Apoi a început să țipe:

„Deci nu mai știu să joc fotbal?! Nu mai sunt bun?! Jucați, mă, voi! Că știți voi fotbal, eu nu mai știu!”.

Ienei și câțiva dintre coechipieri au încercat să-l calmeze. Hagi însă nu a mai vrut să joace. A rămas în vestiar, iar pentru repriza secundă, Ienei l-a trimis pe teren pe fundașul dreapta Nicolae Negrilă.

România a pierdut cu 3-1 acel amical cu Polonia, iar golul „tricolorilor” a fost marcat de Bölöni, în minutul 80, dintr-un penalty făcut cadou de arbitrul ceh Ivan Gregr.

VIDEO. Rezumatul meciului Polonia - România 3-1 din 1987

Ce scria Ioan Chirilă în „Sportul” după episodul de la Bydgoszcz

La câteva zile după partida de la Bydgoszcz, „Sportul” a analizat cele două meciuri amicale disputate de România în acea perioadă, cu Panathinaikos și Polonia.

Într-un text intitulat „Cum poate fi ajutată echipa”, Ioan Chirilă a reluat cazul Hagi și a scris că, la meciul cu Panathinaikos, fotbalistului i se reproșase că încercase prea multe acțiuni individuale. Aceeași problemă a reapărut la Bydgoszcz.

Înlocuirea lui Hagi a fost determinată de noi reproșuri

„Cazul Hagi” era, în opinia marelui cronicar, unul care trebuia discutat din nou. Ioan Chirilă nota că Hagi făcuse la Atena „câteva numere personale” care au stârnit aplauzele spectatorilor, dar că unii dintre coechipieri îi reproșaseră că jucase mai degrabă pentru admirația publicului decât pentru echipă.

La Bydgoszcz, situația a escaladat.

„Înlocuirea lui Hagi a fost determinată de noi reproșuri, din categoria celor de la Atena”, scria „Sportul”, explicând că era vorba despre „jocul individualist exagerat, cu implicații asupra angrenajului tactic al întregii echipe”.

„Jucați, mă, voi!” Hagi a refuzat să mai iasă de la vestiare într-un Polonia - România din 1987, după reproșul unui coechipier „Jucați, mă, voi!” Hagi a refuzat să mai iasă de la vestiare într-un Polonia - România din 1987, după reproșul unui coechipier

Și la Steaua, Bölöni i-a reproșat lui Hagi că joacă singur

Episodul de la Bydgoszcz nu a fost singura dată când Ladislau Bölöni i-a atras atenția lui Gică Hagi pentru jocul individualist.

Fostul portar Dumitru Stângaciu a povestit, în 2020, despre un alt moment, petrecut la scurt timp după venirea lui Hagi la Steaua.

„Gică abia venise la Steaua și, într-un amical, încerca doar acțiuni individuale. La pauză, elegant, Bölöni i-a oferit o minge în vestiar: «Ia-o și du-te și joacă singur! Noi nici nu mai ieșim pe teren. Să câștigi doar tu! OK, omoară-i când ajungi pe la 30 de metri, dar până acolo mai dă-ne-o și nouă, că suntem și noi fotbaliști. Toți ăștia din cabină suntem o echipă!».

Hagi a înțeles imediat mesajul, iar repriza secundă a fost altă viață. Gică, la fel ca și Ilie Dumitrescu sau Panduru, îți putea rezolva însă un meci de unul singur când dădeai peste un adversar mai dificil ori echipa trecea printr-o zi mai nefastă”.

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