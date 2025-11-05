A murit Emeric Ienei Doliu în fotbalul românesc » Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București avea 88 de ani

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

În ultimele zile, fostul tehnician a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, scrie m.ebihoreanul.ro.

GOLAZO.ro a discutat cu apropiați ai fostului antrenor, iar aceștia au confirmat decesul legendei Stelei.

A murit Emeric Ienei, antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București

Bunul prieten al lui Emeric Ienei, Alexandru Boc, a detaliat pentru GOLAZO.ro că fostul selecționer a murit noaptea trecută, la Spitalul Județean, unde fusese internat în ultima săptămână.

Ienei a avut mai multe probleme, inclusiv cu plămânii, ceea ce a declanșat o insuficiență respiratorie.

Emeric Ienei rămâne în istoria fotbalului românesc ca antrenorul care a adus cea mai mare performanță internațională a unei echipe din România.

1986 era anul în care a condus-o pe Steaua București spre triumful în Cupa Campionilor Europeni, având în echipă jucători de legendă precum Helmuth Duckadam, Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Laszlo Boloni, Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă sau Ștefan Iovan

GOLAZO.ro l-a vizitat în urmă cu un an pe Ienei

Deși se afla într-o stare fragilă, legendarul antrenor a ieșit la fereastra casei sale, în iunie 2024, pentru a vorbi despre naționala României și despre antrenorul de atunci, Edward Iordănescu, fiul fostului său elev, Anghel Iordănescu.

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri a strâns Ienei pentru echipa națională a României

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport