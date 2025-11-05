A murit Emeric Ienei Doliu în fotbalul românesc » Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București avea 88 de ani

- Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
În ultimele zile, fostul tehnician a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, scrie m.ebihoreanul.ro.
GOLAZO.ro a discutat cu apropiați ai fostului antrenor, iar aceștia au confirmat decesul legendei Stelei.
Bunul prieten al lui Emeric Ienei, Alexandru Boc, a detaliat pentru GOLAZO.ro că fostul selecționer a murit noaptea trecută, la Spitalul Județean, unde fusese internat în ultima săptămână.
Ienei a avut mai multe probleme, inclusiv cu plămânii, ceea ce a declanșat o insuficiență respiratorie.
Emeric Ienei rămâne în istoria fotbalului românesc ca antrenorul care a adus cea mai mare performanță internațională a unei echipe din România.
GOLAZO.ro l-a vizitat în urmă cu un an pe Ienei
Deși se afla într-o stare fragilă, legendarul antrenor a ieșit la fereastra casei sale, în iunie 2024, pentru a vorbi despre naționala României și despre antrenorul de atunci, Edward Iordănescu, fiul fostului său elev, Anghel Iordănescu.
Performanțele lui Emeric Ienei
Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.
În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.
Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.
Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.
Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:
- Campionatul Mondial din 1990
- Campionatul European din 2000
Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.
Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.
În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.