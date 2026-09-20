Primul meci în nocturnă FOTO. Atmosferă spectaculoasă pe stadionul care va găzdui meciuri de Liga 1 după 19 ani +20 foto
Atmosferă la primul meci în nocturnă pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Foto: Facebook @CSM Jiul Petroșani
Superliga

Primul meci în nocturnă FOTO. Atmosferă spectaculoasă pe stadionul care va găzdui meciuri de Liga 1 după 19 ani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 16:11
  • Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani a găzduit sâmbătă seară, 19 septembrie, primul meci în nocturnă din istoria sa.
  • Mii de spectatori au venit la derby-ul Văii Jiului, dintre Jiul Petroșani și Minerul Lupeni, înainte ca stadionul să înceapă să găzduiască și partide din Superliga.
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Duelul din etapa a patra a Ligii 3 a început la ora 20:00 și s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Vlăduț Buțurcă a marcat unicul gol în minutul 5, aducând Jiului primul succes din actualul sezon.

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Atmosferă spectaculoasă la Petroșani, pe stadionul care se pregătește să revină în Liga 1 după 19 ani

Arena a fost aproape plină, iar galeriile celor două formații au întreținut atmosfera pe parcursul partidei.

Jiul Petroșani a publicat pe Facebook imagini de la meci, însoțite de un mesaj dedicat momentului:

„Un meci. O seară. O emoție. O victorie. Prima noastră nocturnă, trăită până la ultimul fluier. Lăsăm imaginile să vorbească”.

Atmosferă la primul meci în nocturnă pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Foto: Facebook @CSM Jiul Petroșani
Atmosferă la primul meci în nocturnă pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Foto: Facebook @CSM Jiul Petroșani

Galerie foto (20 imagini)

Atmosferă la primul meci în nocturnă pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Foto: Facebook @CSM Jiul Petroșani Atmosferă la primul meci în nocturnă pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Foto: Facebook @CSM Jiul Petroșani Atmosferă la primul meci în nocturnă pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Foto: Facebook @CSM Jiul Petroșani Atmosferă la primul meci în nocturnă pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Foto: Facebook @CSM Jiul Petroșani Atmosferă la primul meci în nocturnă pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Foto: Facebook @CSM Jiul Petroșani
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Arena urmează să găzduiască meciurile de pe teren propriu ale echipei Corvinul Hunedoara.

Partida a avut și un moment neprevăzut. O pană de curent a afectat mai multe localități din Valea Jiului în timpul jocului, însă generatoarele instalate pentru nocturnă au intrat în funcțiune, iar meciul a continuat fără probleme, conform ziarulexclusiv.ro.

Ultimul meci jucat aici la cel mai înalt nivel a fost pe 23 mai 2007, Jiul - FCSB 0-2. Jiul a retrogradat și, de atunci, nu a mai găsit soluția renașterii.

Stadionul cu 15.500 de locuri va fi utilizat din nou în Liga 1 după 19 ani.

Arena a intrat în renovare în această vară. Au fost refăcute gazonul și căile de acces, au fost montate scaune noi în anumite sectoare, iar stadionul a fost dotat cu nocturnă și sisteme de irigare și degivrare.

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