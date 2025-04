Asociația Presei Sportive (APS) și-a decernat azi tradiționalele premii anuale. GOLAZO.ro a luat trofeul pentru cel mai bun site.

Printre laureați s-au numărat nume importante ale gazetăriei sportive, dar și mari antrenori sau foști fotbaliști, cum ar fi Mircea Lucescu, Marius Lăcătuș, George Ogăraru.

Lista completă + declarații de la eveniment, mai jos în articol.

Festivitatea, desfășurată sâmbătă la prânz în sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a premiat jurnaliști și redacții cu realizări deosebite în ultimul an.

GOLAZO.ro a fost desemnat câștigător la categoria „site sportiv” . Trofeul a fost ridicat de Vlad Nedelea, reporter special GOLAZO.

„În urmă cu mai mulți ani am primit tot aici, la APS, premiul pentru cel mai bun tânăr jurnalist. Acum, arc peste timp, iau acest trofeu în numele celei mai tinere redacții de sport. Suntem încă la început, n-a trecut nici măcar un an de la lansare, dar ne bucurăm că am câștigat deja respectul și aprecierea oamenilor din sport", a spus el.

Aici, pe scenă, e o ocazie bună să duc mai departe promisiunea redactiei GOLAZO.ro, aceea că vom povesti sportul cu pasiune și curaj Vlad Nedelea, reporter special GOLAZO.ro

Lucescu și Lăcătuș, amintiri din epoca de aur

O abordare specială, cu rol simbolic, a fost la categoria “Carte sportivă”, acolo unde APS i-a adus unul lângă altul pe Mircea Lucescu și Marius Lăcătuș, poate cei mai mari exponenți ai rivalității istorice Steaua - Dinamo din anii ‘80.

Anul trecut, Il Luce a reeditat volumul „Mirajul gazonului”, pe care l-a scris pe vremea când era încă jucător. În același timp, Lăcătuș a fost protagonistul cărții care îi poartă numele („Lăcătuș - 7 pași”), scrisă de Vasile Lupașc și de George Ogăraru.

Chiar dacă de multe ori suntem în contradicție, pentru că eu trăiesc fenomenul, iar voi îl judecați, să știți că apreciez extrem de mult ceea ce faceți voi, presa sportivă. Munca voastră e valoroasă și importantă Mircea Lucescu

„Se spune că dacă dragoste nu e, nimic nu e. De fapt, emoția e cea mai importantă. Fără emoție nimic nu e. Iar voi aveți în mână acest lucru. Emoțiile jucătorilor, sentimentele lor, reușitele și nereușitele lor. Trebuie doar să știți cum să le scoateți la lumină”, a zis Lucescu.

El s-a angrenat apoi într-un dialog amical cu Lăcătuș, și-a amintit cum l-a remarcat la începutul anilor ‘80 pentru calitățile sale unice și cum l-a băgat în angrenajul naționalei.

„Îmi plăceau cantonamentele alea lungi de câte o lună și jumătate”, l-a tachinat Lăcă, amintindu-i că la un amical cu Anglia l-a ținut pe bancă, rezervă nefolosită. “Dar așa, cu răbdare, ați crescut mulți din acea generație! Iar tu ai fost un jucător fantastic, felicitări pentru carieră”, i-a replicat Il Luce.

Lista completă a premiilor acordate de Asociația Presei Sportive

Radio, Premiul „Ion Ghițulescu”: Robert Șișcă (Radio România Actualități)

(Radio România Actualități) Emisiune TV, Premiul „Emanuel Valeriu”: GSP LIVE (Mihai Mironică și Alex Barbu)

(Mihai Mironică și Alex Barbu) Comentariu TV, Premiul „Cristian Țopescu”: Dan Ștefănescu (Digi Sport)

(Digi Sport) Presă scrisă, Premiul „Ion Cupen”: Marius Mitran (iamsport.ro)

(iamsport.ro) Fotografie, Premiul „Petru Fuchs”: Gheorghe Flușter (sportpictures.eu)

(sportpictures.eu) Carte sportivă, Premiul „Ioan Chirilă”: „ Mirajul gazonului ” (autor: Mircea Lucescu); „ Lăcătuș – 7 pași” (autori Vasile Lupșac Sfinteș și George Ogăraru)

” (autor: Mircea Lucescu); „ (autori Vasile Lupșac Sfinteș și George Ogăraru) Site sportiv, Premiul „Teodora Maftei”: GOLAZO.ro

Tânăr jurnalist, Premiul „Mihai Dolinschi”: Bogdan Pop (Digi Sport)

(Digi Sport) Reporterul anului, Premiul „Doina Stănescu”: Corina Marinaș (Prima Sport)

(Prima Sport) Premiul Special APS „Grigore Caracostea”: Costin Deșliu (pentru proiectul “Un Podcast”)

(pentru proiectul “Un Podcast”) Premiul pentru întreaga activitate „Aurel Neagu”: Ovidiu Ioanițoaia

VIDEO: Mircea Lucescu și Lăcătuș, pe scenă la Gala Premiilor APS