Final de sezon pentru Graovac! Fundașul de la Rapid va fi operat! Diagnostic teribil

Vești proaste pentru Rapid după partida disputată la Ploiești. Fundașul Daniel Graovac (33 de ani) nu va mai putea evolua în restul sezonului, după ce investigațiile medicale au scos la iveală leziuni complexe la nivelul meniscului și ligamentului.

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Daniel Graovac s-a accidentat în minutul 23 al meciului Petrolul - Rapid, disputat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Stoperul giuleștean s-a prăbușit pe gazon acuzând dureri mari la genunchi. A fost scos pe targă, fiind înlocuit de urgență.

Final de sezon pentru Graovac!

Gravitatea accidentării lui Graovac a fost confirmată ulterior, în urma investigațiilor medicale efectuate: entorsă la genunchi, cu leziuni complexe de menisc și ligament.

Fundașul va fi operat și nu va mai putea juca pentru Rapid în actuala ediție de campionat.

În minutul 23 al partidei disputate la Ploiești, Daniel Graovac a suferit o entorsă la genunchi, în urma căreia a fost diagnosticat cu leziuni complexe de menisc și ligament.

În urma investigațiilor medicale efectuate, fundașul nostru va fi supus unei intervenții chirurgicale, ceea ce face ca acesta să nu mai fie disponibil pentru restul sezonului. Comunicat Rapid despre Daniel Graovac

Suntem alături de Daniel la fiecare pas al procesului de recuperare și îi transmitem multă putere, o însănătoșire grabnică și îi dorim o revenire cât mai rapidă pe teren!”, a transmis clubul.

Accidentările la genunchi sunt printre cele mai complicate probleme medicale cu care se poate confrunta un fotbalist, iar revenirea după o intervenție chirurgicală depinde de natura exactă a leziunilor și de evoluția procesului de recuperare.

Perioada exactă de recuperare va putea fi stabilită abia după intervenția chirurgicală. În medie, între 6 și 9 luni, însă în cazurile mai grave poate ajunge până la 10-12 luni.

Ce variante de fundași centrali are Rapid:

Alexandru Pașcanu (27 de ani)

Lars Kramer (35 de ani)

Denis Ciobotariu (28 de ani)

Alin Celik Kumer (19 ani)

Cristian Ignat (23 de ani)

Pancu i-ar mai putea folosi în centrul apărării pe:

Cristi Manea (29 de ani) - fundaș dreapta, la bază

Latif Ouedraogo (18 ani) - fundaș stânga la bază

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