Harry Kane (33 de ani), atacantul lui Bayern Munchen și câștigătorul Balonului de Aur 2026, este foarte aproape să-și prelungească înțelegerea cu formația germană până în vara anului 2029.

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Harry Kane, atacantul englez al celor de la Bayern, a ridicat trofeul, luni seară, la Londra, într-o luptă strânsă cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

Harry Kane, aproape de prelungirea contractului cu Bayern până în 2029

La doar două zile după ce a primit Balonul de Aur, Kane este aproape de o nouă veste bună. Atacantul urmează să semneze prelungirea contractului cu Bayern Munchen pentru încă două sezoane.

Actuala sa înțelegere expiră în vara anului 2027, însă conducerea clubului german a ajuns deja la un acord de principiu cu fotbalistul, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

„Este un moment fantastic pentru Harry Kane. Balonul de Aur și apoi un nou contract la Bayern . Echipa merge foarte bine, iar Bayern este extrem de încântată de situație, la fel ca Harry Kane.

În privința contractului, Bayern este pregătită să finalizeze ultimele detalii. Acordul verbal este deja încheiat, până în 2029.

Kane este pregătit să semneze. Mai sunt de pus la punct ultimele detalii, după care totul va deveni oficial”, a transmis Fabrizio Romano.

Kane a devenit al patrulea fotbalist din istoria lui Bayern care câștigă Balonul de Aur, după Gerd Muller, Franz Beckenbauer și Karl-Heinz Rummenigge.

Transferat de la Tottenham în 2023, Kane a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai formației germane.

În sezonul 2025-2026, atacantul a marcat 61 de goluri în 51 de meciuri pentru Bayern, alături de care a câștigat titlul și Cupa Germaniei. Pentru naționala Angliei, Kane a mai marcat 12 goluri în același sezon.

În stagiunea curentă, atacantul a marcat deja 10 goluri și a oferit 7 pase decisive în 12 meciuri.

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