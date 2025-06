„Nu iubesc fotbalul pentru bani” Unul dintre veteranii lui Chivu la Inter, reacție impresionantă: „Mă trezesc mereu cu gândul ăsta”

Henrikh Mkhitaryan, 36 de ani, jucătorul promovat în fotbalul mare de Mircea Lucescu, la Shakhtar, își dorește să continue la Inter Milano. „Nu vreau să scad nivelul”, spune armeanul. Se va retrage în nerazzurro.

Henrikh Mkhitaryan are 36 de ani și jumătate, pregătit de ultimul sezon al contractului la Inter.

În ultimul deceniu, după despărțirea de Shakhtar și Mircea Lucescu, a evoluat la Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, AS Roma și Inter.

Despre veteranul armean, Cristi Chivu spunea în toamna lui 2024 că „ar fi primul jucător pe care l-aș lua în echipa mea. E inteligență pură.

L-am văzut cum se antrenează. Nu e obișnuit să găsești fotbaliști care gândesc ca un grup, nu individual”.

Niciodată nu a jucat Mkhitaryan atât de mult

Mijlocașul e gata și de confruntarea cu River Plate. „E cel mai epuizant sezon din carieră”, admite el.

Mkhitaryan, ascultând sfaturile lui Chivu Foto: Imago

Niciodată nu a jucat atât de mult, pe atâtea fronturi.

Serie A: 32 de meciuri.

Liga Campionilor: 13.

Mondialul Cluburilor: 2.

Cupa Italiei: 2.

Supercupa Italiei: 2.

52 de meciuri va avea Mkhitaryan (cu cel împotriva lui River) la Inter Milano în acest sezon, în toate competițiile. Are un gol și 5 assisturi

Mkhitaryan: „Dacă nu voi fi dat afară, voi rămâne la Inter”

Jucătorul cerebral, care citește, joacă șah și spune că „psihologul este important pentru mine”, a vorbit în interviul pentru La Repubblica și despre viitorul său.

Nu vrea să se despartă de fotbalul de top nici pentru a câștiga de cinci ori mai mult.

Henrikh, pe „Rose Bowl” din Pasadena Foto: Imago

„Nu știu cât mai am de jucat. Nu exclud nimic, dar știu că îmi doresc să joc. Mai am un an de contract cu Inter și, dacă nu voi fi dat afară, voi rămâne”, a afirmat Henrikh.

Mkhitaryan: „Nu mă interesează țări precum Arabia Saudită”

Vede finalul. Știe că, „după Inter, mă voi opri. Nu vreau să scad nivelul și nu voi juca în Armenia”.

Explică simplu, fără să ofenseze pe nimeni, de ce „nu mă interesează țări precum Arabia Saudită”. Țări care au atras mulți jucători de elită.

„Cu tot respectul, nu iubesc fotbalul pentru bani”, a declarat Mkhitaryan.

Ce face în fiecare dimineață și acum, la peste 36 de ani, după o carieră de aproape două decenii: „Când mă trezesc, primul gând e să mă antrenez și să arăt cât valorez”.

