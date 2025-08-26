Laude pentru Chivu Ce notă i-au dat italienii și ce diferențe au văzut față de Interul lui Inzaghi: „Sunt semne”

Inter Milano - Torino 5-0. Cristi Chivu (44 de ani) a avut parte de un debut spectaculos în Serie A pe banca nerazzurrilor.

Presa din Italia a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului român, notându-l cu 7,5.

Ce seară pentru Cristi Chivu! A trecut peste tracul primului meci ca tehnician pe „Giuseppe Meazza” și și-a condus echipa spre o victorie zdrobitoare.

Inter - Torino 5-0 . Chivu, lăudat în Italia: „Mai agresiv și mai ofensiv ca Inzaghi”

Tutto Mercato Web a avut numai cuvinte de laudă la adresa după succesul cu Torino. Italienii i-au acordat cea mai mare notă a meciului, 7,5, pe care a împărțit-o cu Lautaro Martinez și Marcus Thuram.

„Probabil că nu și-a imaginat că o să debuteze cu un 5-0 pe stadionul pe care a câștigat tot ca jucător. Interul lui Chivu este mult mai agresiv și mai orientat spre ofensivă decât cel al lui Inzaghi, dar, dincolo de toate, este mai agresiv fotbalistic.

Sunt semne ale schimbării, însă doar după alte teste vom afla mai multe despre nerazzurri. Debutul a fost cu siguranță mai bun decât se aștepta”, a scris TMW.

3 victorii a adunat Chivu pe banca lui Inter în 5 meciuri oficiale

