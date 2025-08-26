Furios pe șefii CSA Daniel Oprița a răbufnit după eliminarea din Cupă: „De ce n-au contestat tragerea? Nu s-a sesizat nimeni!”
Furios pe șefii CSA Daniel Oprița a răbufnit după eliminarea din Cupă: „De ce n-au contestat tragerea? Nu s-a sesizat nimeni!"

Publicat: 26.08.2025, ora 21:32
Actualizat: 26.08.2025, ora 23:06
  • Steaua - UTA Arad 0-2. Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, a răbufnit la adresa conducerii după eliminarea din Cupa României
  • Tehnicianul și-a pus la zid șefii pentru că nu au contestat tragerea la sorți.

La capătul meciului de pe stadionul Ghencea, Steaua a fost eliminată din Cupa României.

Daniel Oprița, nemulțumit de decizia conducerii clubului Steaua: „Aș fi făcut contestație”

Daniel Oprița și-a criticat șefii că au ales să nu conteste tragerea la sorți, după care s-au ridicat multe semne de întrebare din cauza modului suspect în care Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a manevrat bilele.

„Dacă nu se învârteau bilele, clar că n-aveam nicio șansă. Ai mei, care se ocupă din conducere, puteau, cum a zis domnul Burleanu, să facă contestație. Nimeni n-a făcut, probabil că le-a convenit adversarul.

Eu aș fi făcut lucrul ăsta. De ce să nu prind alt adversar? Nu s-a sesizat nimeni de la noi. Toată lumea a mers mai departe și normal că aș fi vrut. Acolo toată lumea: «vrem în grupe, vrem în grupe».

Eu sunt supărat, sunt dezamăgit de meciul ăsta și în situația în care se întâmplă… Puteam să avem și noi alt adversar. Nu știu, poate picam tot cu o echipă din Superliga, dar n-am avut nicio șansă să picăm, de exemplu, cu Fărcășești. Aveam și noi o șansă, poate mai mare”, a spus Daniel Oprița, la sfârșitul meciului, pentru Prima Sport.

Suspiciuni la tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României

Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României a ridicat mai multe semne de întrebare.

În prima urnă se aflau cele 8 echipe de prima ligă, iar în a doua 24, cele calificate din turul 3.

Bodescu, cel care a gestionat urna cu 24 de echipe, a manevrat bilele, înainte de a o extrage pe cea care conținea Corvinul, într-un mod considerat ciudat de către microbiști, care au postat comentarii la live-ul de la tragerea la sorți.

Aceștia au acuzat un comportament suspect din partea oficialului FRF și au criticat strategia de a înghesui 24 de bile într-o urnă mult prea mică, în care nu puteau fi amestecate.

VIDEO Momentul în care sunt extrase Farul și Corvinul din urnă

