Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea

Kairat Almaty a reușit o calificare istorică în faza principală din Champions League.

Campioana Kazahstanului a eliminat-o pe Celtic la penalty-uri, 3-2, după ce ambele partide s-au încheiat 0-0.

Campioana Kazakhstanului a reușit o calificare istorică în grupa XXL a Ligii Campionilor.

Kairat Almaty, calificare istorică în Champions League

Kairat a eliminat-o pe Celtic, după o „dublă” echilibrată în care nu s-a marcat niciun gol și a fost nevoie de lovituri de departajare pentru a stabili învingătoarea.

Eroul kazahilor a fost Anarbekov Temirlan, portarul de 21 de ani ajuns titular după accidentarea titularului Aleksandr Zaruskiy în minutul 75 al meciului tur.

Tânărul portar n-a clacat în fața scoțienilor și a avut 5 parade de zile mari cu care a reușit să își țină echipa în joc. Acesta a ieșit la rampă și la penalty-uri, unde a reușit să pareze 3 dintre șuturile lui Celtic!

A doua echipă din Kazahstan în grupele Ligii

De-a lungul istoriei sale, Kairat a participat o singură dată în grupele cupelor europene, în sezonul 2021/2022 al Conference League.

Astfel, Kazakhstan are din nou echipă în Champions League. Ultima formație care a reușit această performanță a fost Astana, în sezonul 2015/2016, când a obținut 4 puncte într-o grupă cu Benfica, Atletico și Galatasaray.

Traseu dificil până în grupe

Turul I: 3-1 la general cu Olimpija Ljubljana (Slovenia);

Turul II: 3-2 cu KuPS (Finlanda);

Turul III: 1-1 (4-3 pen.) cu Slovan Bratislava (Slovacia);

Play-off: 0-0 (3-2) cu Celtic (Scoția).

12,4 milioane de euro este valoarea lotului celor de la Kairat, conform Transfermarkt

Calificare fără puștiul minune din Kazahstan

Kairat nu l-a putut folosi la retur pe cel mai bun jucător. Daniel Satpaev, care abia a împlinit 17 ani, a fost suspendat.

La începutul anului, Chelsea l-a cumpărat pe Dastan Satpaev de la Kairat Almaty pentru 4 milioane de euro.

Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Estevao, lăsat să joace pentru Palmeiras până la împlinirea vârstei de 18 ani, nici kazahul nu a face deocamdată mutarea pe Stamford Bridge, scrie goal.com.

În schimb, Satpaev va continua să evolueze până în vara anului următor la Kairat Almaty, iar prestațiile din 2025 i-au entuziasmat pe fanii lui Chelsea, care îl consideră noul Sergio Aguero.

18 goluri în 26 de meciuri a produs Dastan Satpaev, în sezonul 2024/2025

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport