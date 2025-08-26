Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”

Aryna Sabalenka (27 de ani), numărul 1 WTA, știe să se facă remarcată atât datorită jocului ei, cât și outfit-urilor pe care le poartă pe teren.

După debutul cu victorie la US Open, 7-5, 6-1 în fața elvețiencei Rebeka Masarova (#108 WTA), Sabalenka a vorbit despre importanța ținutelor în jocul ei.

Aryna Sabalenka: „Vreau să mă asigur că toată lumea mă vede”

Firma de echipament Nike a creat, alături de jucătoarea bielorusă, o ținută aparte pentru turneul de la US Open, una demnă de un lider mondial.

„Am vrut doar să intru pe teren cât mai strălucitoare posibil și să mă asigur că toată lumea mă vede. Îmi place mult, cred că se potrivește personalității mele”, a spus ea.

Aryna Sabalenka: „Cu cât sunt mai bine îmbrăcată, cu atât joc mai bine”

Sabalenka a dezvăluit că și-a dorit foarte mult să aibă o ținută specială: „Am vorbit mult cu cei de la Nike, le-am transmis ideile mele și i-am implorat să-mi dea ceva special, iar ei au livrat o piesă cu adevărat uimitoare, și sunt foarte recunoscătoare pentru asta”.

Apoi, bielorusa a explicat că felul în care se îmbracă are un impact important asupra prestațiilor sale:

„Pentru mine, este foarte important să intru pe teren într-o mare arenă îmbrăcată frumos. Este ca și cum m-aș îmbrăca pentru un eveniment. Este momentul în care pot arăta cu adevărat cine sunt. Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine.

Cu cât sunt mai bine îmbrăcată, cu atât joc mai bine. Cu cât mă simt mai bine în ținuta mea, cu atât joc mai bine.

Așadar, este foarte important pentru mine. Sunt foarte recunoscătoare echipelor Nike și Wilson pentru că au creat ceva atât de special. Cred că geanta este grozavă, racheta este uimitoare. Ținuta mea este, cred, foarte cool. Le-am dat câteva idei celor de la Nike, iar ei au creat o rochie cu adevărat specială. Este un moment foarte special pentru mine”, a spus Sabalenka într-o conferință de presă.

Aryna Sabalenka, debut fără probleme la US Open

Aryna Sabalenka a început cu succes drumul pentru apărarea titlului de la US Open. Jucătoarea bielorusă a trecut, scor 7-5, 6-1 de Rebeka Masarova (#108 WTA).

După un prim set dificil, numărul unu mondial și-a dominat adversara și a încheiat rapid meciul.

În turul II la US Open, Sabalenka o va înfrunta pe rusoaica Polina Kudermetova, 22 de ani (#27 WTA).

