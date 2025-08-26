Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”

Adrian Mazilu (19 ani), fotbalistul celor de la Brighton, este aproape de o revenire în România, la Dinamo.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că echipa sa a bătut palma cu Mazilu, care e așteptat în „Ștefan cel Mare”. „Câinii” încă negociază cu Brighton, pentru a pune la punct ultimele clauze financiare ale înțelegerii.

„Ne-am înțeles cu Mazilu, totul este OK din punctul de vedere al jucătorului. Își dorește foarte tare să vină la Dinamo. Unul dintre motive este că vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru Kopic, pe care îl apreciază foarte mult. Toate detaliile, salariul, tot pachetul, ne-am înțeles cu Mazilu.

Avem o înțelegere foarte clară cu Mazilu, băiatul își dorește să vină și să joace la noi. Mai avem negocieri cu Brighton pentru niște clauze, încă nu le-am închis, știți că nu vă pot spune detalii financiare. Dar este o sumă importantă, cu tot cu bonusuri va ajunge la ce doresc cei de la Brighton. E și normal, și ei au cheltuit mulți bani cu Mazilu. E normal să recupereze o sumă.

Discutăm despre un transfer definitiv. Sperăm mâine să-l închidem și să vină cât mai repede ca să înceapă pregătirea cu noi. Nu pot să spun 100% că este jucătorul nostru până nu avem totul închis cu Brighton. Sunt niște clauze unde nu ne-am pus de acord”, a spus Andrei Nicolescu pentru Fanatik.

Dacă vom reuși, credem că va fi un transfer foarte interesant. E un jucător cu niște proprietăți pe care noi ni le dorim la Dinamo, se mulează pe jocul lui Dinamo. Este un jucător care ne poate ajuta foarte mult, așa cum a făcut-o cu Farul când Gică Hagi a ieșit campion. Așteptăm să închidem negocierile cu Brighton Andrei Nicolescu, despre transferul lui Mazilu

Știrea inițială / Adrian Mazilu ar putea ajunge la Dinamo

Mazilu a fost transferat de Brighton de la Farul în vara anului 2023, în schimbul a 3 milioane de euro. Acesta a mai fost lăsat la formația constănțeană până în ianuarie 2024, după care a plecat în Anglia.

Dinamo ar putea realiza un transfer important, pe finalul perioadei de mercato. Conform digisport.ro, „câinii” s-ar afla în tratative avansate cu cei de la Brighton, pentru transferul lui Adrian Mazilu.

Discuțiile dintre cele două cluburi s-ar fi intensificat în ultimele zile, mutarea având șanse mari să se realizeze, deoarece Mazilu ar fi încântat de ideea unei reveniri în România.

De la plecarea în Anglia, Adrian Mazilu a trecut prin clipe dificile. După ce nu s-a impus la formația britanică, acesta a fost trimis la Vitesse, în Olanda, sub formă de împrumut, însă nici acolo n-a avut succes.

De asemenea, în ultimul an, acesta s-a confruntat cu probleme musculare, fiind operat de două ori. A reluat pregătirile cu cei de la Brighton în ultima lună, dar încă nu a ajuns capacitate maximă.

1 milion de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform Transfermarkt

Ultima dată când Mazilu s-a aflat pe teren a fost pe 7 aprilie 2024, în duelul Vitesse - Nijmegen. Fotbalistul român a jucat doar 9 minute.

Adrian Mazilu, perioadă dezastruoasă în Anglia

Adrian Mazilu nu a evoluat niciun minut pentru Brighton, fiind folosit doar la formația U21 a clubului.

Ulterior, acesta a fost împrumutat în Olanda, la Vitesse, acolo unde a jucat doar 4 meciuri, într-o jumătate de an.

Cel mai bun sezon al carierei l-a reușit la Farul Constanța, în stagiunea 2022/2023, atunci când constănțenii au cucerit titlul în Liga 1.

De asemenea, Mazilu a făcut parte din lotul convocat de Emil Săndoi pentru EURO U21 din 2023. Acesta a jucat în 7 partide pentru naționala U21.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport