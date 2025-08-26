Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”

Serena Williams (43 de ani), fostul număr 1 mondial WTA, se află în mijlocul unui scandal, după ce a apărut într-o campanie publicitară a companiei Ro, ținând în mână o seringă cu o substanță-medicament numită GLP-1 și utilizată pentru pierderea în greutate.

Mulți fani au catalogat implicarea ei ca fiind o dezamăgire și au acuzat normalizarea unui ideal estetic periculos.

Sunt și voci din lumea academică în favoarea inițiativei fostei jucătoare de tenis.

Serena a recunoscut public că folosește medicamente din clasa GLP-1 pentru a slăbi și a explicat că își dorește să contribuie la reducerea „stigmatului” legat de aceste tratamente.

Serena Williams a apărut într-o campanie controversată la medicamente pentru slăbit

Săptămâna trecută, Williams a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru People, despre cele 14 kilograme pierdute cu ajutorul tratamentului.

Dezvăluirea a făcut parte dintr-o campanie media amplă, cu apariții la Today Show, Vogue și Elle, programată strategic chiar înainte de startul US Open , conform theguardian.com.

Momentul dezvăluirii a stârnit și scepticism, în condițiile în care sportiva este noua imagine a companiei Ro, care comercializează medicamente pentru scădere în greutate, iar soțul ei, Alexis Ohanian, este investitor în această companie.

Serena a publicat, în urmă cu patru zile, detalii despre o colaborare cu compania Ro, în care transmite următorul mesaj: „Unii spun că e o scurtătură. Nu, e știință. După ce am născut, acesta a fost medicamentul de care corpul meu avea nevoie. M-a ajutat să slăbesc 14 kilograme. Asta înseamnă sănătate”.

Fosta campioană cu 23 de titluri de Grand Slam a mărturisit că după nașterea celor două fiice s-a confruntat cu dificultăți în a reveni la forma fizică dorită.

Williams a povestit că a testat mai multe regimuri alimentare, de la vegan și vegetarian la o dietă bogată în proteine, și obișnuia să parcurgă zilnic până la 20.000 de pași, conform today.com.

Totul a început după ce am avut primul copil. Ca femeie, treci prin diferite etape în viață... Indiferent ce făceam, alergam, mergeam pe jos, mergeam ore întregi pentru că se spune că e bine, practic jucam un sport profesionist, și tot nu reușeam să revin la nivelul la care trebuia să fiu pentru sănătatea mea Apoi, după al doilea copil, a devenit și mai greu. Atunci mi-am spus: «Trebuie să încerc altceva» Asta m-a dus în această călătorie. Serena Williams

Serena a decis să vorbească deschis deoarece „mulți oameni folosesc GLP-1, dar nu vor să discute despre asta, nu vor să recunoască”.

De când a început tratamentul, fosta jucătoare de tenis susține că starea ei de sănătate s-a îmbunătățit vizibil.

„Am fost când pe tratament, când în afara lui, iar acum îl iau complet. A fost o decizie foarte bună pe care a trebuit să o iau pentru viața mea, știți, am încercat totul”, a mai spus ea.

Am avut multe probleme la genunchi... mai ales după ce am avut copilul și nu am reușit niciodată să revin la greutatea mea normală. Și, sincer, cred că asta mi-a afectat și câteva dintre victoriile pe care le-aș fi putut avea în cariera mea Mi-am pus corpul la încercare în multe feluri... Știu că există multe efecte secundare, eu nu le-am avut. Serena Williams

La un control medical recent, i s-ar fi confirmat că nivelul glicemiei a revenit la normal, iar ea spune că își simte articulațiile „mai ușoare, ca și cum nu ar mai fi supuse aceleiași presiuni”.

Întrebată dacă intenționează să continue tratamentul pe termen lung, Williams a confirmat: „Simt că, după ce am născut, corpului meu îi lipsea ceva. Nu știu dacă e ceva ce are GLP-1, dar acum mă simt din nou normală”.

Reacția fanilor după apariția Serenei Williams în reclamele pentru GLP-1

Cariera Serenei a fost adesea analizată și prin prisma aspectului fizic. Chiar și după retragerea din tenis, în 2022, sportiva a recunoscut că a resimțit presiunea de a ajunge la o „greutate sănătoasă”, coform bbc.com.

La jumătatea lunii iulie 2025, legenda tenisului mondial a publicat o serie de selfie-uri după antrenamentul la sală, în care își etalează abdomenul extrem de tonifiat.

Jurnaliștii de la The Guardian au descris situația ca pe „o capitulare în fața idealurilor pe care altădată le respingea”, amintind că Serena era privită drept o voce puternică împotriva normelor toxice din sport.

Pe rețelele de socializare, fanii au criticat decizia Serenei de a promova GLP-1.

„Ce mesaj îngrozitor pentru tineri. Extrem de dezamăgitor”

„Practic transmite ideea că, indiferent cât de realizat ești, cât de fit, câte turnee câștigi sau câte performanțe atingi, tot ești un eșec dacă nu ești slab. Ce mesaj trist de promovat”

„Deci corpul Serenei, cel al celei mai titrate jucătoare de tenis din toate timpurile, nu era sănătos înainte? Femeile cu forma ei atletică, puternică, nu sunt sănătoase? Doar fetele subțiri, fără șolduri și fără mușchi, sunt considerate «sănătoase»?

„Nu pot să înțeleg cum un corp care te-a făcut cea mai bună din toate timpurile este acum etichetat drept «nesănătos»”

„Mesajul transmis este complet greșit, mai ales venind din partea unei atlete ca ea, și este foarte periculos pentru societate”

„Dar oameni buni, nu e vorba de transparență, e vorba de bani. «Transparența» Serenei este doar narațiunea prin care se vinde produsul. Întrebarea care ar trebui pusă (mai ales din perspectiva cuiva din afara SUA, unde nu e normal să faci reclamă la medicamente) este: de ce sunt promovate aceste substanțe atât de agresiv, cu ajutorul unor celebrități atât de respectate și iubite”.

Oprah Winfrey, realizatoare TV, Whoopi Goldberg, actriță și prezentatoare, sau cântăreața Kelly Clarkson au recunoscut că apelează la tratamente pe bază de GLP-1.

CEO-ul companiei, Zach Reitano, a explicat deschis de ce Serena a fost aleasă pentru promovarea tratamentului: „Unii vor spune că ea nu are nevoie de GLP-1. Tocmai de aceea e perfectă”.

Ce spune lumea academică despre cazul Serenei Williams: „E un lucru bun”

Caleb Luna, profesor la Universitatea din California, consideră că declarațiile Serenei sunt „un progres”.

Acesta spune că mărturia ei contrazice percepția conform căreia cei care folosesc astfel de medicamente „caută scurtături” sau sunt „leneși și incompetenți”.

„Din acest punct de vedere, e un lucru bun”, afirmă el.

Totuși, avertizează că există riscul ca accentul pus pe pierderea în greutate să umbrească realizările sportive extraordinare ale fostei campioane.

A realizat lucruri la care puțini oameni au ajuns vreodată. Dar acum se vede cum toate acele realizări pot fi umbrite de dimensiunea corpului. În mod alarmant, pierderea în greutate pare să eclipseze recordurile sale sportive Caleb Luna

Dr. Claire Madigan, cercetător la Universitatea Loughborough, afirmă că sportivii de elită întâmpină dificultăți după retragere, fiind obișnuiți cu un consum mare de calorii.

Ea a apreciat că Williams a subliniat și rolul dietei și al mișcării, nu doar al medicamentului. Totuși, atrage atenția că mesajul ar putea demotiva alte femei, având în vedere costul ridicat al tratamentelor.

Medicamentele sunt costisitoare, iar oamenii obișnuiți ar putea gândi: „dacă o sportivă de elită, cu sală, nutriționist și timp liber, a avut nevoie de GLP-1, atunci ce șanse avem noi?” Dr. Claire Madigan, cercetător la Universitatea Loughborough

Serena Williams, cifre uluitoare

Serena Williams e o campioană imensă, cu recorduri extraordinare:

23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)

4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams

73 de titluri WTA la simplu

Nr. 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)

319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

Peste 94 de milioane de dolari câștiguri din tenis, cele mai mari pentru o sportivă, all-time

Victorie în toate cele 4 Grand Slam-uri într-un singur an (deși nu calendaristic): „Serena Slam” (2002–2003 și 2014–2015)

Primul titlu de Grand Slam: US Open 1999 (la doar 17 ani)

