Va fi Rapid depunctată? Victor Angelescu, explicații despre litigiul giuleștenilor: „Nu stă Rapidul în banii ăștia”

Victor Angelescu (40 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre litigiul pe care clubul îl are cu Ionuț Stancu (42 de ani), fostul fundaș al giuleștenilor.

Ionuț Stancu a jucat la Rapid în perioada 2004 - 2011. Acesta are de primit aproximativ 100.000 de euro, din perioada în care a evoluat în Giulești.

Victor Angelescu, despre procesul cu Ionuț Stancu: „Nu se pune problema să fim depunctați”

Rapid trebuie să îi plătească fostului fotbalist suma de 65.079 de euro, plus penalități din perioada în care acesta îmbrăca tricoul alb-vișiniu, ca urmare a deciziei TAS (Tribunalul Arbitral Sportiv). Suma ajunge la aproximativ 100.000 de euro.

„Giuleștenii” au la dispoziție 5 zile să achite suma, în caz contrar fiind aplicate sancțiuni precum depunctarea. Acționarul minoritar de la Rapid i-a asigurat pe fani că banii vor fi plătiți, fără a exista vreun risc pentru club.

„Nu se pune vreodată problema, după ce am plătit peste 3 milioane datorii din urmă, după ce avem un buget de peste 10 milioane anual, să ajungem să fim depunctați pentru 100.000 de euro.

Rapid nu stă în 100.000 de euro, noi suntem cu salariile la zi, am avut cel mai mare buget de salarii, deci nu se pune problema de așa ceva.

De la momentul comunicării, termenul este de 5 zile. Atât timp cât nouă nu ne-a fost comunicată această decizie, termenul nu curge, deci n-avem cum să fim nici depunctați, nici suspendați. Nu există așa ceva!

Ionuț Stancu va fi plătit, chiar dacă moral noi nu avem pentru ce să-l plătim, fiind o societate nouă care a pornit de la 0”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

