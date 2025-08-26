Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Aberdeen va avea un număr mare de fani la București (foto: Imago)
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi

  • FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, în returul play-off-ul Europa League. În tur a fost 2-2, iar meciul de pe Arena Națională va fi transmis de Pro TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • Sunt așteptați 40.000 de spectatori, însă și Aberdeen a anunțat că va avea la București o galerie numeroasă.

Cel mai atractiv meci al verii pentru FCSB se va disputa joi, în barajul pentru accesul pe tabloul principal în Europa League. Adversară: Aberdeen. Ora de start: 21:30. Și se anunță o afluență imensă pe Arena Națională.

Campioana a anunțat că a trecut de 25.000 de bilete vândute și că va avea în jur de 40.000 de spectatori. 

Câți scoțieni vin pe Arenă. Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi

Și Aberdeen va fi însoțită de o galerie numeroasă. Șefii clubului au informat-o pe FCSB că deja au dat peste 800 de bilete din cota parte primită pentru acest meci.

Iar estimările lor sunt că vor avea o susținere formată din cel puțin 1.000 de suporteri. Aceștia vor veni la București fie cu o zi înainte de meci, fie joi. 

8 euro
e prețul unui bilet la inelul de sus al peluzei, acolo unde vor fi amplasați suporterii lui Aberdeen pe Arena Națională

În sezonul trecut, FCSB a disputat pe Arena Națională 3 meciuri la care echipele adverse au avut o galeria senzațională.

Olympiakos a avut în jur de 2.300 de fani, Manchester United a adus circa 3.000 de suporteri, însă PAOK a uimit la București: a avut circa 3.700 de susținători. 

Aberdeen și-a amânat meciul din weekend

Adversara FCSB-ului n-a jucat duminică în campionat. Ea a uzat de prevederile noului regulament votat în primăvară în Scoția, care permite unei echipe care dispută play-off de cupă european să-și amâne, dacă dorește, meciul de dintre partidele dublei de pe continent.

Aberdeen a făcut acest lucru cu confruntarea cu Dundee United. În schimb, FCSB a jucat duminică pe Arena Națională, 0-2 cu FC Argeș. 

Eliminată de Hacken în precedentul play-off

Aberdeen a lipsit din Europa în sezonul precedent. Ultima participare a fost în 2023-2024, când, exact ca acum, a intrat direct în play-off-ul Europa League. Și a întâlnit-o pe Hacken. A fost 2-2 în Suedia, iar la retur, Aberdeen a pierdut, scor 1-3.

A mers în Conference, unde a terminat pe locul 3 în grupă, după PAOK și Eintracht Frankfurt, dar peste HJK, din Finlanda. În meciurile din deplasare au bifat următoarele rezultate: 2-2 la Salonic, 2-2 în Finlanda și au cedat 1-2 la Frankfurt. 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
aberdeen europa league FANI arena nationala fcsb scotieni
