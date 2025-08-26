Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem” +12 foto
Mircea Lucescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 26.08.2025, ora 21:40
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 21:40
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre situația lui Louis Munteanu (23 de ani).

Tehnicianul a declarat că a purtat o discuție cu atacantul și l-a sfătuit să se întoarcă la echipă. Acesta i-a transmis fotbalistului că nu îl va putea convoca la națională, dacă nu se va întoarce la club.

Louis Munteanu, avertizat de Mircea Lucescu: „Dacă nu se întoarce, nu pot să-l convoc”

Louis Munteanu nu a făcut parte din lotul celor de la CFR Cluj pentru partida de duminică, cu Oțelul Galați, 1-4. De asemenea, acesta a absentat de la antrenamentele echipei, în ultima săptămână.

Întrebat dacă a luat legătura cu atacantul clujenilor, Lucescu a confirmat.

„Bineînțeles. Și se întoarce la echipă. Dacă nu se întoarce la echipă, eu nu pot să-l convoc, pentru că nu ar fi corect. Se va întoarce. În seara asta s-a întors.

Nu e vorba de certat aici. Nici eu nu cunosc exact situația, ce a făcut ca el să ia această hotărâre”, a declarat Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

5 milioane de euro
este cota lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în urmă cu un an, fiind transferat de la Fiorentina pentru 2,3 milioane de euro.

Sezonul trecut, el s-a impus rapid ca principal marcator al echipei, cu 25 de goluri în 41 de partide disputate în toate competițiile, dintre care 23 au fost înscrise în Superligă.

În acest sezon, atacantul are parte de prestații modeste. A marcat un singur gol în 9 partide.

