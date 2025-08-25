Campioana e aproape de depresie fiindcă nu mai bate pe nimeni în campionat

Ar trebui să realizeze că e în joc pentru a realiza ceva ce se obține infinit mai greu decât un titlu de campioană

Gigi Becali își distruge jucătorii. Nu e ceva nou, dar cu adevărat nou, dar și surprinzător, e că Elias Charalambous decide să meargă pe această linie, de a critica fotbaliștii în public.

În toată nebunia de la FCSB, din această vară, singurii care sunt raționali sunt suporterii. Nici măcar după eșecul cu FC Argeș, fanii n-au huiduit, n-au contestat și nici n-au scandat demisia.

Nu titlul a validat echipa anul trecut, ci Europa

În schimb, au dat un mesaj jucătorilor, care confirmă că aproape întotdeauna fanii sunt cei care analizează cel mai corect și lucid parcursul unei echipe. Iar ei au avertizat că meciul care contează e cel de joi. Returul cu Aberdeen.

„Dacă mai vreți să ne aveți lângă voi, în peluză, atunci să vă calificați!”, a fost avertismentul suporterilor.

FCSB, în loc să stea să plângă după punctele pierdute în Liga 1, mai bine ar realiza că stă efectiv pe o comoară de care ar trebui să se îngrijească.

Cupele europene sunt ceva mult mai important decât un titlu de campioană. Dacă sezonul trecut a fost unul care a validat clubul condus de Becali a fost datorită modului în care echipa s-a prezentat pe continent.

Când bați de 3 ori campioana Greciei, când joci optimi de finală și bifezi 20 de meciuri, aceasta e confirmarea că ești club cu adevărat serios. Și valoros.

Ironiile lui MM Stoica la adresa lui Dinamo și pe Cristi Borcea

Acum foarte mulți ani, chiar actualul manager al roș-albaștrilor explica foarte bine diferența dintre ce reușești pe plan intern versus Europa. La acea vreme, MM Stoica dorea să o ironizeze pe Dinamo, dar și pe Cristi Borcea:

Rezultatele și trofeele din țară sunt precum ale ale unui elev în liceu, unde părinții mai cunosc profesorii și pot avea influență. Când ajungi la facultate, acolo ești pe cont propriu și îți dai adevărata măsură a valorii. Facultatea pentru echipe înseamnă cupele europene. Mihai Stoica

Să reușești să creezi o echipă de anvergură europeană e infinit mai greu, dar și mai valoros, decât să câștigi un titlu.

FCSB a făcut sezonul trecut un pas spre a redeveni un club european serios. Nu e suficient, coeficientul se construiește greu, cu puncte adunate an de an, vreme de 4-5 sezoane la rând.

De 3 ori mai mulți spectatori în Europa decât în Liga 1

Nu degeaba suporterii au acceptat și au trecut mai ușor peste eșecurile cu Farul, Slobozia și FC Argeș. Tocmai fiindcă au perspectiva unor noi meciuri europene cu adversari de top.

FCSB nu a avut până acum, nici în Europa, dar nici în campionat, partide atractive ca afiș. Și cu toate acestea, media de spectatori pe plan extern versus intern e una care nu suportă comparație. De peste 3 ori mai mare:

La meciurile cu d’Escaldes, Shkendija, Drita și ceea ce se anunță joi, cu Aberdeen, cel puțin 30.000 de spectatori: media rezultată sare de 22.000 de spectatori

La meciurile cu Hermannstadt, Farul, Slobozia și FC Argeș media e de puțin peste 7.000 de spectatori

Dacă FCSB va înțelege corect mesajul suporterilor, atunci va trebui să nu mai plângă după punctele irosite în Liga 1 și după titlul care i se îndepărtează.

Fanii vor Europa, iar echipa e în Europa. Are o șansă mare de a fi iarăși unde a fost și anul trecut.

Are posibilitatea de a juca din nou meciuri mari, poate avea dueluri cu Mourinho, Gasperini, Unai Emery, se poate duela din nou cu Răzvan Lucescu, poate aduce pe Arena Națională echipe ca Aston Villa, AS Roma, FC Porto, Nottingham Forrest, Lyon.

Chiar și fără titlu în acest sezon, în 2027, FCSB poate fi un club european important

Dacă FCSB ar repeta sezonul european precedent și acum, la care s-ar adăuga o participare doar în Conference League în 2026/27, atunci s-ar alege un coeficient cu care în vara lui 2027 ar putea spera chiar să fie cap de serie în toate play-off-urile cupelor europene, inclusiv în Champions League.

Nimic nu se construiește peste noapte. E nevoie de răbdare, dar mai ales de decizii echilibrate luate atunci când apar momente de criză. FCSB e astăzi în criză de joc. E și în criză de puncte în Liga 1, însă are două imense avantaje: Europa și suporterii.

Comparație cu Rapid, Dinamo, Craiova și CFR

Câte cluburi nu și-ar dori să aibă așa ceva? Dar n-au. Dinamo n-a mai fost în Europa de 8 ani, Rapid de 13!

Craiova lui Rotaru n-a jucat niciodată în grupe, doar CFR a ținut pasul european în ultimii ani, dar ei i-a lipsit celălalt atu, suporterii. În schimb, FCSB are 23 de ani consecutivi cu prezență la startul cupelor europene!!

De aici înainte ține doar de FCSB să știe să păstreze ce are. Când te așteaptă un meci european, cu peste 30.000 de spectatori și cu posibilitatea de a merge pe tabloul principal în Europa League, nu te poți lamenta că ai pierdut titlul într-un campionat în care mai sunt de jucat 33 de etape în 9 luni, cu o înjumătățire a distanțelor și cu 100 de puncte puse în joc.