Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască"! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!" + Spaniolul a ripostat: „Minte!"
Carlos Alcaraz/ Foto: IMAGO
Tenis

Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”

Alexandru Smeu
Publicat: 26.08.2025, ora 12:33
Actualizat: 26.08.2025, ora 12:33
  • Frances Tiafoe (27 de ani, #17 ATP) s-a amuzat copios pe seama noului look al lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP).

Carlos Alcaraz a făcut o schimbare radicală de look, înaintea debutului de la US Open. Ibericul s-a tuns „periuță”, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Frances Tiafoe s-a amuzat copios pe seama noului look al lui Carlos Alcaraz: „Oribil”

Tiafoe a dat nas în nas cu Alcaraz, în complexul de la Flushing Meadows.

După victoria din primul tur din împotriva lui Yoshihito Nishioka (29 de ani, #149 ATP), scor 6-3, 7-6 (6), 6-3, tenismenul american și-a spus părerea sinceră despre look-ul lui Carlos.

„Este cu siguranță groaznic. Dar el este omul meu. Este amuzant. M-am uitat la el și i-am spus: «Cred că ești aerodinamic».

Juan Carlos (n.r. Ferrero) râdea. Mi-a spus: «Da, este mai rapid decât era înainte». I-am răspuns: «Păi, asta e o problemă», a spus Tiafoe, potrivit atptour.com

„Pentru mine, un tip care se tunde săptămână de săptămână și se mândrește cu tunsorile sale reușite, tunsoarea lui Carlos este îngrozitoare.

Trebuie să vină la mine. Cu siguranță trebuie să vină la mine să-l sfătuiesc”, a mai adăugat Tiafoe.

Carlos Alcaraz a explicat noul look

Noul look i-a purtat noroc lui Alcaraz. Spaniolul l-a învins pe americanul Reilly Opelka (27 de ani, #69 ATP), în minimum de seturi, 6-4, 7-5, 6-4 și a debutat cu dreptul la US Open.

La conferința de presă, numărul 2 mondial a explicat că fratele său este vinovat pentru care a ajuns să arate așa.

„Este o tunsoare foarte diferită de cea anterioară, cu siguranță. Pur și simplu, simțeam că părul meu era deja prea lung, așa că îmi doream foarte mult să îl tai înainte de a începe turneul.

Eram singur cu fratele meu… dar el a înțeles nu a știut să folosească mașina de tuns și a tăiat prea mult.

Singura modalitate de a remedia situația era să radă complet părul, așa că exact asta am făcut, de aceea am această nouă tunsoare. Sincer, nici nu e atât de rău, cred.

Adevărul este că nu-mi place deloc părul, sunt genul de persoană care se gândește că în câteva zile va crește la loc, așa că în curând va fi bine. Pur și simplu s-a întâmplat așa, atâta tot”, a declarat Alcaraz, citat de puntodebreak.com

Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (1).jpg
Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (1).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (1).jpg Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (2).jpg Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (3).jpg Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (4).jpg Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Alcaraz l-a tachinat pe Tiafoe: „Frances minte! Am văzut videoclipul, da, a apărut aici spunând că tunsoarea mea e groaznică, dar știu că minte, știu că îi place tunsoarea asta pentru că așa mi-a spus. Nu voi mai asculta nimic din ce iese din gura lui (n.r. râde)”.

Pentru tenismenul născut în Murcia urmează un nou meci la US Open, cotra italianului Mattia Bellucci (24 de ani, 65#ATP).

VIDEO. Rezumatul meciului Reilly Opelka - Carlos Alcaraz 0-3

