Trei și jumătate. Asta e media golurilor încasate în ultimele 6 meciuri de CFR, echipa apărării de oțel până nu demult.

Csikszereda, ultima din Superligă, o formație pregătită de prima divizie așa cum românii sunt pregătiți să meargă pe Lună, are o medie de doar trei.

La CFR nu mai este despre fotbal, deși mulți spun că are un lot slab. O fi, dar nu într-atât. E o gravă problemă mentală. Și una de viziune. Și acum una de vertij.

E frumos că e încurajată de oamenii politici ai Clujului. Numai că lozici și îndemnuri pionierești de genul „Haideți, băieți, hai să mergem mai departe!” (Boc), „Nu am pierdut războiul, ci doar o bătălie, nu e un sfârșit ci începutul drumului spre o nouă victorie” (Dîncu) nu vor repara mințile, sufletele și politica acestui club.

„Bijuteria” echipei a început să-și piardă strălucirea

Și aici necazul e abisal. CFR, despre care se zvonește că va intra în insolvență, a folosit de ani de zile, cu înverșunare, până la golirea de sens, aceeași rețetă care nu a făcut decât să-i adâncească deficitul. Nu mereu în același ritm ca în anii cheltuielilor sălbatice, dar sănătatea financiară a rămas un paradis mereu pierdut.

Trâmbițarea de către patron a unei iminente vânzări a lui Louis Munteanu la un preț dincolo de orice imaginație mirosea deja a disperare. În loc să-l motiveze, telenovela ipoteticei tranzacții l-a înfundat mental pe atacant.

„Bijuteria” echipei a început să-și piardă strălucirea și să acumuleze nervi. Oameni care au stat aproape de el vorbesc despre o stare de irascibilitate și un comportament necivilizat ce denotă nu doar o problemă de caracter, ci și una de exasperare solidă.

Acum a intrat într-un soi de grevă, a fugit de la echipă, a dispărut în cel mai greu moment. E fix ce-i mai trebuia clubului după tragicomedia numită Hacken.

CFR Cluj a încasat patru goluri de la Oțelul FOTO Sport Pictures

Nici măcar Petrescu nu a mai fost Petrescu

CFR a continuat să nu aibă, de-a lungul sezoanelor, altă idee mai bună decât Dan Petrescu ca antrenor. Povestea cu ciorba reîncălzită nu funcționează în Cluj, probabil că acolo alimentele țin mai mult în depresiunea răcoroasă a orașului, dar până la urmă expiră și conservele.

Și nici măcar Petrescu nu a mai fost Petrescu. A fost ceva între cel vechi și cel care nu poate fi, adică un creator de fotbal. El a creat doar rezultate. Succesele lui, memorabile, au stat pe organizare, rigoare, cinism, pragmatism.

Sezonul trecut CFR a fost un soi de lider la goluri primite după 30 de meciuri. Nemaivăzut. A dat și înscris mai mult ca de obicei, corect, dar a ieșit din ceea ce știa să facă de minune. A rămas într-un no man’s land pe care îl plătește acum cash.

Când regele Louis a devenit mut în fața porților adverse apărarea a continuat să gafeze. Dintr-o dată n-a mai fost nimeni care să bage sub preș mizeria defensivă.

Clubul a încercat fără succes să-și primenească lotul. Chiar dacă media de vârstă a scăzut, jocul arată tot bătrânicios, de parcă odată ajunși la CFR până și copiii se ofilesc, capătă metehne de pensionari.

Apetența pentru stranieri a rămas aceeași. Buni în condiții normale, ei își pierd reperele când e să joace cu sufletul. Sufletul lor e în altă parte.

Ar fi timpul ca lingourile vânturate de patron să iasă la interval

Clubul cel mai de succes al ultimului deceniu a mers mereu pe o sârmă subțire, echilibristică invizibilă în vremuri de glorie, când dădea senzația că gonește pe o autostradă. Dar era o aparență.

Acum presa scrie despre felul în care patronul Varga, mai mult în Africa decât la Cluj, s-a împrumutat de la Petrescu și de la Hoban pentru charterul de Suedia și salarii. Dacă asta e formula fericirii, atunci raiul din Gruia seamănă suspect de mult cu un infern.

Probabil că e momentul cel mai greu și periculos din istoria recentă a acestui club. Și la fel e și pentru fotbalul românesc, în pericol să piardă una dintre forțele sale.