Transfer record pentru Răzvan PAOK îi face toate poftele lui Lucescu: cel mai scump transfer din istoria clubului!

Christos Zafeiris (22 de ani) a semnat cu PAOK Salonic și a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului.

Mijlocașul va ajunge la echipa lui Răzvan Lucescu abia anul viitor, urmând să rămână la Slavia Praga până în iarnă sub formă de împrumut.

PAOK îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu. Grecii l-au transferat pe Christos Zafeiris, care a devenit cel mai scump jucător din istoria celor de la PAOK Salonic și cel mai scump transfer în fotbalul grec din ultimii 25 de ani.

Christos Zafeiris, cel mai scump transfer din istoria lui PAOK Salonic

Clubul a plătit nu mai puțin de 10,5 milioane de euro către Slavia Praga. Cehii mai pot încasa încă 1,5 milioane din bonusuri. Totuși, fotbalistul elen se va alătura abia din iarnă lotului condus de Răzvan Lucescu, urmând să rămână în Cehia sub formă de împrumut.

Christos Zafeiris este cel mai scump transfer din fotbalul grec, din ultimii 25 de ani. În 1999, Zlatko Zahovic a fost cumpărat de Olympiacos, de la Porto, pentru 13,5 milioane de euro.

11.000.000 euro este cota de piață a lui Christos Zafeiris, potrivit Transfermarkt

Până acum, mijlocașul grec nu a evoluat, la nivel de seniori, în țara natală. Zafeiris a crescut în Norvegia, unde a jucat pentru Haugesund și Valerenga, dar și în Cehia, pentru Slavia Praga.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport