După vinul Purcari, Mircea Lucescu, care a împlinit recent 80 de ani, a semnat un nou contract de imagine.

De această dată, promovează, alături de fiul Răzvan și de nepotul Matei, produsele unui retailer de top.

De câteva zile, televiziunile din România rulează în calupul de publicitate un spot aparținând celui mai mare retailer din țara noastră. E vorba de Lidl, în care personaje principale sunt cei din familia Lucescu. Mai precis, în reclamă apar Mircea Lucescu, fiul său, Răzvan Lucescu, și unul dintre nepoții actualului selecționer, Matei.

Luceștii, imaginea unui gigant de 5 miliarde euro

Pe parcursul verii, firma respectivă își promovase imaginea doar prin intermediul lui Răzvan Lucescu, cel care în reclamă se ocupa de prepararea unui grătar la iarbă verde. Acum, în joc au intrat și tatăl său, Mircea, dar și fiul antrenorului lui PAOK, Matei. Motto-ul campaniei e „Carne pentru toți și toți pentru carne - transformă gătitul în sport de familie”.

Pentru selecționerul României, care a împlinit la finalul lunii trecute 80 de ani, e a doua reclamă în care apare în ultima vreme. În precedentele luni au rulat spoturi la vinul Purcari, în care Il Luce promova acest produs, alături de Ovidiu Ioanițoaia, cu care e prieten de peste 50 de ani!

E pentru a doua oară în ultimii ani când una dintre top 5 companii din România își asociază imaginea cu fotbalul românesc sau cu personaje din această industrie. În urmă cu câțiva ani, OMV Petrom devenea sponsor principal al clubului Farul, deținut de Gică Hagi, dar, între timp, partenerul numărul 1 al acestei echipe a devenit Superbet.

OMV Petrom deține și în 2024, conform rapoartelor fiscale oficiale, poziția de firma cu cele mai mari venituri din România, peste 6,7 miliarde de euro. Lidl este între primele 4-5 companii, având anul trecut venituri de 5 miliarde de euro și un profit de circa 300 de milioane de euro.

Dintre alte firme uriașe de pe piața de business a României, altele în afara celor de betting, care și-au asociat imaginea, într-o măsură mai mare sau mai mică, cu fotbalul românesc, în afara cazurilor OMV și Lidl:

Penny - firmă de retail, cu cifră de afaceri de 2 miliarde și profit de peste 60 de milioane de euro anul trecut. E partenerul comercial principal al FRF și echipelor naționale

Salt Bank - e banca digitală a Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România - a devenit la începutul lui 2025 sponsor al Superligii de fotbal

Hidroelectrica - firma care a avut în 2024 venituri de peste 2 miliarde de euro. A fost unul dintre sponsorii Galei meciului de retragere al Generației de Aur

Din octombrie, vedetele sunt interzise în reclame la jocurile de noroc

Consiliul Național al Audiovizualului a adoptat în această vară noul Cod de Reglementare, în care e stipulată și o prevedere extrem de importantă cu privire la vedetele care fac reclamă jocurilor de noroc.

Din luna octombrie se va interzice tuturor persoanelor care au o anumită notorietate să mai apară în reclame la jocuri de noroc la TV, la radio sau în mediul online.

Vedete care apar în reclame la jocuri de noroc:

Răzvan Raț, Cristi Pulhac, Adrian Mutu, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, Ioan Andone, Florin Răducioiu - din fotbal, Luminița Huțupan, fost portar al naționalei de handbal a României, sau Ilie Năstase, fost mare jucător de tenis.

Plus comentatorul Emil Grădinescu, cântăreții Antonia, Lora, Alex Velea, fostul președinte LPF Dumitru Dragomir, personajul monden Serghei Mizil, ex-impresarul Ioan Becali, jurnaliștii Cătălin Oprișan și Vali Moraru.

