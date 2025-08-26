Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Superliga

Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 18:00
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 18:16
  • Fostul arbitru Marius Avram (46 de ani) a vorbit, în episodul 13 al seriei „Lumini și Umbre” despre tentativele de corupție din arbitraj.
  • Avram a detaliat cum procedau oficialii de la diverse cluburi din Liga 1 pentru a încerca să câștige un avantaj pentru echipele lor.

Marius Avram s-a retras din arbitraj în 2020. Ultimul meci condus de el la centru a fost Dinamo - CFR Cluj 0-2. Timp de 10 ani, a fost arbitru FIFA și a arbitrat 160 de meciuri internaționale.

Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește și
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”

Tentativă de corupție în arbitraj. Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”

Avram a fost întrebat la „Lumini și Umbre” dacă a fost vreodată contactat de președinți sau alți oficiali ai cluburilor pentru a avantaja o anumită echipă:

„Au făcut greșeli, da, au făcut greșeli. Știi cum e? În fotbal totul e progresiv și totul se află. Toată lumea știe. Întâi te testează pe la ligile inferioare. Diverse echipe din Liga 1, cel puțin atunci când eram eu în Liga 3 și Liga 2, aveau echipe satelit. Ori oficial, ori neoficial. Și încep să te testeze de acolo înainte să ajungi la ei ca să vadă cam ce gen ești tu.

Încep să te sune diverși președinți. «Uite, avem și noi un meci dificil, în tur ne-au rupt picioarele și arbitrul i-a lăsat. Știu că azi vii tu și ar fi bine să ne lași și tu... Avem trei buchete de trandafiri pentru tine».

Vă dați seama… Deci niște lucruri care, mă rog, eu le consideram niște teste. Dar știam foarte bine ce am de făcut și evident că primul lucru pe care îl făceam era să sun la Comisia Centrală, la președintele Comisiei Centrale, și îl informam: «Am primit următorul telefon de la persoana cutare, mi s-a spus asta, asta. Ce fac? Mă mai duc la meci sau nu mă mai duc la meci?».

În momentul ăsta am descărcat responsabilitatea în altă parte. Eu mi-am făcut treaba. «Revin eu cu un telefon». Și mă suna peste o jumătate «du-te liniștit, gata», nu știu ce. Treceai primul test în sensul că nu se întâmpla.

După care mai aveai testul la meci. Înainte stăteai la masă cu președintele clubului. Venea directorul de la primărie, venea directorul de la vreo fabrică. Aveai așa, o întreagă delegație de persoane cu tine la masă, tu fiind un tânăr de 20 și ceva de ani. Colegii tăi erau mai în vârstă, mai hârșâiți, mai trecuți prin lucruri…

Mi s-a întâmplat o fază foarte amuzantă. Ușor, ușor dispăreau de la masă. «Eu mă duc la toaletă», «eu mă duc până afară»… Și am rămas eu singur cu toată delegația care a început să-mi explice că vor să-mi dea niște bani după meci. Dar aveam niște texte foarte bine pregătite. Le spuneam «sunt tânăr, vreau să ajung pe lista FIFA și pentru asta eu trebuie să am un parcurs drept și corect. Așa că stați liniștiți că n-am venit contra voastră, dar nici nu pot să vă ajut pe voi».

Și atunci unii înțelegeau, unii se supărau, dar cel puțin îmi obțineam eu așa un renume «băi, cu ăsta nu merge, își face treaba». Și lucrul ăsta te ajută mult de tot în Liga 1 pentru că au încredere în tine și nu-și fac griji, «a venit ăsta să ne fure».

Nu era la modă să te duci să faci scandal, să faci dosare. Se întâmpla să-ți pună bani în plic mai mulți la final, că primeai banii în plic. Și primeam mult mai mult decât era baremul de arbitraj, fără să fi spus nimic înainte, pur și simplu încercau.

Chemam președintele, «dom'le, cred că s-a făcut o greșeală, vă rog să-i mai numărați o dată». Adică nu făceam un tam-tam sau un caz din chestia asta, pur și simplu lucram la renumele meu, nu la a ieși eu în evidență ca un erou și așa mai departe”.

Citește și

„La naiba cu toți olandezii!” Un antrenor a vrut să-l bată pe arbitrul care i-a înfuriat pe jucătorii și oficialii de la FCSB la partida cu Aberdeen
Europa League
14:55
„La naiba cu toți olandezii!” Un antrenor a vrut să-l bată pe arbitrul care i-a înfuriat pe jucătorii și oficialii de la FCSB la partida cu Aberdeen
Citește mai mult
„La naiba cu toți olandezii!” Un antrenor a vrut să-l bată pe arbitrul care i-a înfuriat pe jucătorii și oficialii de la FCSB la partida cu Aberdeen
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
Marius Avram arbitri Coruptie in Arbitraj Lumini si Umbre
Știrile zilei din sport
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Superliga
26.08
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Citește mai mult
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Liga Campionilor
26.08
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Citește mai mult
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Superliga
26.08
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Citește mai mult
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Superliga
26.08
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Citește mai mult
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Fotograful exclus de la US Open ripostează A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
Fotograful exclus de la US Open ripostează  A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
10:27
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
10:40
„Jucătorii nu au valoare” Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
„Jucătorii nu au valoare”  Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Media
26.08
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Citește mai mult
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
26.08
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
26.08
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
26.08
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 10 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
27.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share