Confundat cu un terorist Coșmarul trăit de un fost jucător de la Inter:  „Am fost oprit la graniță, a fost un șoc”

Ibrahim Maaroufi (37 de ani), fostul mijlocaș de la Inter, are o povestea de viață incredibilă.

A debutat la formația din Milano la doar 17 ani, fiind considerat un jucător promițător, dar a ajuns să fie arestat după ce a fost confundat cu un terorist.

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În anul 2006, Ibrahim Maaroufi a fost promovat la echipa de seniori a lui Inter. În primul său sezon la „nerazzurri”, fotbalistul a câștigat titlul sub comanda lui Roberto Mancini.

Povestea incredibilă a lui Ibrahim Maaroufi: „Cel care m-a ajutat cel mai mult a fost Dacourt”

Ibrahim Maaroufi a început să joace fotbal la Anderlecht, iar mai apoi a fost remarcat de Inter. Înainte să ajungă în Italia, marocanul a evoluat la academia clubului PSV.

Campioana Italiei din acest moment i-a oferit lui Maaroufi primul contract de profesionist la doar 16 ani. Fostul fotbalist și-a adus acum aminte de acel moment.

„În vara lui 2006, am mers direct în cantonament. Italienii, francezii și brazilienii nu erau acolo, dar era Ibrahimovic, care avea deja o viziune asupra viitorului și obișnuia să lanseze replici de efect, numai bune pentru rețelele sociale.

Cel care m-a ajutat cel mai mult a fost Dacourt, dar și Adriano. La antrenamente, nimeni nu voia să intre în zid atunci când el executa lovituri libere. Apoi era Vieira, de la care am învățat multe lucruri din punct de vedere tactic, dar eu voiam să-i iau locul.

Acum, când mă gândesc la asta, îmi spun că eram nebun. Dacă ar fi să aleg un singur jucător din acea echipă a lui Inter, l-aș alege pe Zanetti: muncitor, serios, perseverent, nu pierdea niciodată mingea”, a declarat Ibrahim Maaroufi, citat de gazzetta.it.

6 meciuri a jucat Ibrahim Maaroufi pentru echipa de seniori a lui Inter

La începutul anului 2008, marocanul a fost trimis sub formă de împrumut la Twente, în Olanda, timp de un sezon.

„Jucam mai mult în Cupa Italiei și am câștigat campionatul Primavera (n.r. - la Inter). Mi-a lipsit răbdarea necesară pentru a mă impune și am insistat să fiu împrumutat”, a mai adăugat Maaroufi.

Ibrahim Maaroufi: „Am refuzat și mi-am reziliat contractul”

După perioada petrecută în Olanda, Maaroufi a fost cedat din nou de Inter, de acea dată la Vicenza, în liga a doua din Italia.

„De la Twente am ajuns la Vicenza, în Serie B, iar Inter voia să semnez un acord de coproprietate asupra drepturilor mele federative.

Am refuzat și mi-am reziliat contractul. Voiam să plec ca jucător liber de contract, dar a fost și mai rău”.

Ibrahim Maaroufi a mai jucat ulterior pentru Bellinzona, MVV Maastricht, Wydad, KAS Eupen, KRC Mechelen, Parseh, Paganese și FC Eindhoven.

Sunt mândru că am jucat ca profesionist la Inter. Mulți visează să intre într-o zi pe San Siro, dar eu am făcut-o la 17 ani și opt luni. E ceva incredibil. Ibrahim Maaroufi

Ibrahim Maaroufi: „Am fost oprit la graniță și arestat sub acuzația de terorism”

În 2016, Bruxelles, capitala Belgiei, a fost ținta unor atacuri teroriste. Unul dintre atacatori a fost Khalid El Bakraoui, cel care a închiriat un apartament în Charleroi pentru a găzdui grupul implicat în atentatele de la Paris din 13 noiembrie 2015.

Acesta a închiriat locuința pe numele lui Ibrahim Maaroufi pentru a putea fi înregistrat contractul. Fostul jucător al lui Inter a rememorat acum acel eveniment:

„A fost un șoc. M-am prezentat de bunăvoie în fața autorităților, dar, două zile mai târziu, în timp ce mergeam în Olanda, am fost oprit la graniță și arestat sub acuzația de terorism.

Am rămas în arest până când au contactat poliția belgiană. Apoi s-a întâmplat același lucru pe aeroportul din Bruxelles, iar ulterior am fost arestat și în Italia”, a mai spus Maaroufi.

La un control ulterior, poliția a verificat situația și l-a eliberat rapid, deoarece autoritățile știau că era vorba despre o fraudă de identitate.

5 selecții a adunat Ibrahim Maaroufi pentru naționala U20 a Marocului. A bifat o prezență și la reprezentativa U21 a Belgiei. Acesta este născut în Belgia, dar are și cetățenie marocană

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