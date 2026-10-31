Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul Ferrari și septuplu campion mondial, susține că este diferit de ceilalți piloți din istoria Formulei 1.

Britanicul consideră că poate concura în continuare la cel mai înalt nivel și nu exclude posibilitatea de a rămâne în competiție și după împlinirea vârstei de 45 de ani.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Hamilton a făcut declarațiile înaintea Marelui Premiu al Mexicului, programat în acest weekend,

Lewis Hamilton: „Formula 1 nu a mai avut niciodată pe cineva ca mine”

Septuplul campion mondial a respins ideea că înaintarea în vârstă îi va afecta performanțele.

„Formula 1 nu a mai avut niciodată pe cineva ca mine în cei 70 de ani de istorie. Simt că sunt construit diferit.

Desigur, mă așteaptă provocări pe care nu le pot anticipa și care vin odată cu vârsta. Dar, de-a lungul carierei, au existat foarte multe prejudecăți, inclusiv ideea că timpul de reacție scade.

Ați văzut ce timp de reacție am avut în ultima cursă? A fost mai bun decât al unora dintre cei mai tineri piloți de aici”, a declarat Hamilton, conform bbc.com.

VIDEO. Momentul în care Hamilton pare să piardă controlul monopostului, dar reușește să îl redreseze

Britanicul a explicat că este dispus să facă în continuare sacrificiile necesare pentru a rămâne competitiv.

„Există multe metode prin care îți poți menține mintea ageră. Totul depinde de cât de mult ești dispus să sacrifici, iar eu sunt pregătit să fac asta.

Nu pot spune dacă peste patru ani îmi voi mai dori să continui, dar acum iubesc ceea ce fac. Sunt dedicat în totalitate și voi rămâne așa în viitorul apropiat”, a adăugat pilotul Ferrari.

Lewis Hamilton: „Am demonstrat că toată lumea s-a înșelat”

După un sezon 2025 dificil, primul său an la Ferrari, Hamilton a obținut rezultate semnificativ mai bune în actuala stagiune.

Britanicul are 241 de puncte, cu unul mai puțin decât George Russell, pilotul Mercedes aflat pe poziția secundă în clasamentul mondial.

„Timpul va arăta dacă voi mai fi aici în anii 2030. Nu vreau să rămân în Formula 1 mai mult decât ar trebui, dacă nu voi mai avea performanțele necesare.

Nu vreau să continui să pilotez dacă nivelul meu va scădea cu adevărat.

Toată lumea a presupus că asta se întâmplase anul trecut, dar am demonstrat că s-au înșelat. Voi continua să încerc să le demonstrez contrariul”, a transmis Hamilton.

Motivul pentru care Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani

Unul dintre motivele pentru care britanicul își dorește să continue cariera este organizarea unui Mare Premiu în Africa.

Hamilton a susținut de mai mulți ani revenirea Formulei 1 pe continentul african, unde ultima cursă a avut loc în 1993, în Africa de Sud.

Formula 1 a încheiat un acord pe zece ani pentru organizarea unei etape în Rwanda, începând cu primii ani ai deceniului 2030.

Britanicul nu ar fi însă singurul pilot care concurează la această vârstă. Fernando Alonso, în prezent la Aston Martin, are deja 45 de ani și intenționează să rămână în Formula 1 și în sezonul următor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport