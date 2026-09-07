Dezastru pentru Swiatek Jucătoarea din Polonia a condus cu 5-0, dar a fost întoarsă și eliminată de la US Open +33 foto
Iga Swiatek. Foto: Imago
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Dezastru pentru Swiatek Jucătoarea din Polonia a condus cu 5-0, dar a fost întoarsă și eliminată de la US Open

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 22:32
  • Iga Swiatek (25 de ani, #8 WTA) a fost eliminată în optimile US Open 2026, după ce a pierdut în două seturi în fața chinezoaicei Qinwen Zheng (23 de ani, #151 WTA), scor 5-7, 3-6, după o oră și 53 de minute.
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Jucătoarea din Polonia a ratat pentru al treilea an la rând sferturile de finală la US Open și încheie un sezon sub așteptări în turneele de Grand Slam.

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Iga Swiatek a condus cu 5-0, dar a fost întoarsă și eliminată de la US Open

Swiatek a început excelent partida și s-a desprins rapid la 5-0 în primul set. A avut apoi două mingi de set, la 5-2 și 5-4, însă Zheng a revenit spectaculos și a câștigat șapte game-uri consecutive pentru a închide setul cu 7-5.

În setul secund, echilibrul s-a menținut până la 3-3. De acolo, Zheng a câștigat trei game-uri consecutive și a închis partida cu 6-3.

Chinezoaica a reușit astfel, pentru al doilea meci consecutiv, să întoarcă un set în care fusese condusă cu 0-5. În turul precedent, Zheng salvase inclusiv o minge de meci și o eliminase pe Madison Keys, scor 1-6, 7-6(3), 7-5.

Zheng Qinwen, după victoria cu Iga Swiatek la US Open. Foto: captură X / @usopen
Zheng Qinwen, după victoria cu Iga Swiatek la US Open. Foto: captură X / @usopen

Galerie foto (33 imagini)

Zheng Qinwen, după victoria cu Iga Swiatek la US Open. Foto: captură X / @usopen Zheng Qinwen, după victoria cu Iga Swiatek la US Open. Foto: captură X / @usopen Zheng Qinwen, după victoria cu Iga Swiatek la US Open. Foto: captură X / @usopen Zheng Qinwen, după victoria cu Iga Swiatek la US Open. Foto: captură X / @usopen Zheng Qinwen, după victoria cu Iga Swiatek la US Open. Foto: captură X / @usopen
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Swiatek a cerut și un time-out medical în setul al doilea, pentru probleme la coapsa stângă, dar a continuat partida.

Sportiva din Polonia a fost surprinsă părăsind arena în lacrimi.

Pentru Swiatek, eliminarea de la US Open completează un sezon fără rezultate notabile în turneele de Grand Slam.

Parcursul lui Swiatek la turneele de Grand Slam în 2026:

  • Australian Open: sferturi de finală
  • Roland Garros: optimi de finală
  • Wimbledon: turul 3
  • US Open: optimi de finală

Rezultatele o lasă și într-o situație complicată în cursa pentru Turneul Campioanelor.

După US Open, Swiatek poate coborî până în jurul locului 9 în clasamentul WTA și în afara primelor opt poziții în Race, astfel că va avea nevoie de rezultate foarte bune în turneele din Asia pentru a-și asigura prezența la competiția de final de sezon.

Zheng o va întâlni în sferturi pe câștigătoarea meciului dintre Naomi Osaka și Elena Rybakina.

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