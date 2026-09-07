„Nu e prima dată” Șeful Corvinului, despre ofertele pe care le-a mai refuzat Florin Maxim: „Cluburi importante” +19 foto
Florin Maxim. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Nu e prima dată” Șeful Corvinului, despre ofertele pe care le-a mai refuzat Florin Maxim: „Cluburi importante”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 21:28
  • Dan Bobouțanu (61 de ani), primarul din Hunedoara, a vorbit în detaliu despre situația antrenorului Florin Maxim.
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După informațiile apărute conform cărora tehnicianul Corvinului a intrat în negocieri cu FCSB, clubul hunedorean a venit cu o reacție prin care a transmis că acesta va continua la echipă.

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Dan Bobouțanu: „Nu e prima dată când Florin Maxim este ofertat de cluburi importante”

La scurt timp după mesajul transmis, edilul din Hunedoara a confirmat din nou că nu se pune problema unei despărțiri, având în vedere că Maxim este plătit considerabil la Corvinul, refuzând deja oferte de la cluburi importante, precum Dinamo sau FC Argeș.

„Am vorbit cu el la meciul de la Petrolul. Am fost și am povestit înainte de meci. În condițiile date, nu confirm (n.r. interesul FCSB-ului). Nu l-am sunat, am citit ce scrie presa, dar faptul că el nu m-a sunat înseamnă că nu există.

Atât timp cât el nu m-a sunat să mă întrebe dacă eu cred că ar fi bine, dacă aș fi de acord, înseamnă că nu l-a interesat. Este o simplă speculație, cum au mai fost cu Dinamo, cu FC Argeș.

Dacă n-au existat asemenea discuții, nu e cazul. Clauza de reziliere este încă din Liga 2, pentru a securiza cumva costul pe care-l aveam când eram drept de public.

I-am zis că dacă eu voi pleca, fiind clubul de drept public, să punem o clauză de drept public pentru a nu avea probleme cu un eventual viitor primar.

Eu cred că Maxim are un rol în proiectul acesta. Până la urmă, Maxim este parte din proiect. Este cetățean de onoare al orașului, al județului.

M-aș mira să plece. Este o înțelegere între el și club, pe care l-a girat când clubul era de drept public. Eu cred că Florin nu va pleca. Florin Maxim se potrivește la Corvinul. Nu știu cât i-ar putea oferi FCSB, dar aici Maxim a fost tratat la valoarea pe care a arătat că o are. Altfel, nu stă nimeni cinci ani.

Maxim e parte din acest proiect și din această poveste, care trebuie să meargă mai departe. Sunt convins că Florin Maxim va respecta înțelegerea pe care o are cu conducerea clubului.

Nu e prima dată când Florin Maxim este ofertat de cluburi importante, s-a întâmplat cu FC Argeș și cu Dinamo, dar Florin Maxim și-a dat cuvântul și am continuat împreună”, a declarat Dan Bobouțanu, potrivit digisport.ro.

Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva
Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva

Galerie foto (19 imagini)

Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva. Fotografii: Iosif Popescu Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva
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Antrenorul se află la Corvinul din 2021 și a reușit să cucerească Cupa României în 2024, în timp echipa evolua în liga secundă.

În acest sezon, formația lui Maxim ocupă locul 8 în Liga 1, cu 10 puncte adunate după primele 8 etape.

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