Jannik Sinner (23 de ani), lider în circuitul ATP, a vorbit deschis pe marginea subiectului de dopaj în care a fost implicat.

Italianul le-a răspuns sportivilor care se simt nedreptățiți după ce el a scăpat de suspendare, printre ei numărându-se și Simona Halep (32 de ani), care a și postat un mesaj după ce situația a devenit publică.

Italianul a fost depistat pozitiv cu clostebol, însă a fost iertat de către ITIA și WADA.

Jannik Sinner a fost depistat pozitiv cu clostebol (un steroid anabolic-androgen) pe 10 și 18 martie, pe care ar fi consumat-o din greșeală.

Un tribunal independent a decis că sportivul italian a greșit fără intenție și nu l-a sancționat.

Jannik Sinner, replică pentru Simona Halep și alți sportivi care n-au scăpat de suspendare

Sinner a declarat că fizioterapeutul său l-a masat după ce își aplicase o cremă ce conținea substanța interzisă - clostebol.

La câteva zile de la izbucnirea scandalului în care este implicat, Janik Sinner a decis să pună capăt colaborări cu Giacomo Naldi şi Umberto Ferrara, fizioterapeutul și preparatorul său fizic, conform Corriere dello Sport.

Acum, la conferința de presă premergătoare ultimului Grand Slam al anului, US Open, Sinner a vorbit despre testele antidoping picate.

Italianul le-a răspuns și celor care contestă decizia ITIA de a nu-l sancționa, inclusiv sportivi ca Simona Halep, care nu au fost la fel de norocoși.

După ce fusese suspendată 4 ani de ITIA, Halep a câștigat procesul la TAS, iar pedeapsa a fost redusă la 9 luni. Românca ispășise însă deja 19 luni din pedeapsa inițială.

Când a aflat că Sinner a scăpat de suspendare, Simona a postat un mesaj pe care l-a șters inițial, după care a ales să îl reposteze:

Cine ți-a făcut o nedreptate, nu rămâne cu o datorie față de tine, ci cu o pierdere față de el însuși Simona Halep

Te-ai temut că întreaga situație va fi dezvăluită în cele din urmă?

Rezultatul acestui proces a fost dat luni. A fost un proces lung. Totul a început cu greșeala pe care au făcut-o ei . Desigur, am fost îngrijorat că totul ar fi putut ieși la lumină la un moment dat. La început, perspectiva mea era diferită, apoi totul a devenit puțin mai complicat. I-am spus echipei mele și avocaților că sunt doar un jucător de tenis și asta iubesc.

Am fost fericit să cooperez cu WADA și ITIA, și să obțin cel mai bun rezultat, știind mai ales că sunt nevinovat. Jannik Sinner

Cum ai gestionat situația?

Într-un fel, totul este foarte simplu. Când am fost informat că am fost testat pozitiv, primul lucru pe care am încercat să-l aflu a fost ce substanță era. Umberto (n.r. -Ferrara) are cunoștințe foarte, foarte extinse despre acest proces, despre nutriție și farmacie. L-am întrebat, iar el a știut direct că era din spray. Știind că era din spray și cum ar fi putut ajunge în corpul meu, am răspuns imediat. Am explicat totul despre cum s-a întâmplat și acesta a fost motivul pentru care am putut să joc în continuare.

„Înțeleg frustrarea altor jucători”

Acesta a vorbit și despre gândurile pe care le avea după ce testele au ieșit pozitive:

„În timp ce jucam, desigur, ne-am gândit la ce s-ar putea întâmpla în viitor. Dar motivul pentru am putut juca a fost pentru că știam de unde provenea substanța și cum a ajuns în corpul meu.

Subliniez că acest proces și faptul că i-am făcut să înțeleagă toate acestea, a fost foarte important. Și e eu înțeles imediat. Ne-au crezut și de aceea am putut să joc.

Desigur, am fost îngrijorat. Sper să fie prima și ultima oară. Un alt lucru pe care trebuie să-l analizăm este cantitatea din corpul meu, care era de 0,00000001, sunt mulți de zero înainte . Am fost îngrijorat, am tratat această problemă cu grijă. Cred că sunt un jucător corect, atât în teren, cât și în afara lui”.

A existat un dublu standard în modul în care a fost gestionat cazul tău?

Nu. Fiecare jucător care este testat pozitiv trebuie să treacă prin același proces. Nu există scurtături, niciun tratament preferențial, toată lumea prin același proces. Am explicat deja de ce am putut să joc. Desigur, înțeleg frustrarea altor jucători, dar poate că motivul pentru care au fost suspendați este că nu știau exact de unde provenea rezultatul pozitiv, ce substanță era .