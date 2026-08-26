Resuscitarea unei arene ruginite VIDEO+FOTO: Reportaj la stadionul din Petroșani, renovat pentru a deveni „casa” Corvinului. După 19 ani, aici se va juca fotbal de Liga 1

GOLAZO.ro a văzut cum arată arena „Petre Libardi” din Petroșani, refăcută pentru Corvinul, care va juca aici meciurile de acasă începând din 10 octombrie.

Aspectele bune ale renovării stadionului, dar și minusurile descoperite, în rândurile de mai jos. Și reacția persoanei care a supervizat lucrările.

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Corvinul nu poate juca meciurile de acasă la Hunedoara, pentru că orașul nu are o arenă care să respecte regulile Ligii 1.

A ales Petroșani ca stadion-gazdă pentru sezonul întoarcerii sale în elită, dar și „Petre Libardi”, construit în 1982, avea nevoie de renovare. Primul joc acolo ar urma să se desfășoare pe 10 octombrie, cu Voluntari, în etapa a 11-a.

Resuscitarea unei arene ruginite

Până atunci, evoluează la Arad. A făcut-o deja de trei ori, cu Csikszereda (3-0), Sepsi (1-1) și CFR (3-0), mai are două, cu Dinamo și Craiova. Și se va muta ulterior la Petroșani, după pauza dedicată echipelor naționale.

Distanța de Hunedoara a fost esențială în alegerea acestui oraș, aflat în același județ.

80 de kilometri separă Hunedoara de Petroșani. Între Hunedoara și Arad sunt 200 km

Stadionul Jiului se transformă pentru întoarcerea în Liga 1

GOLAZO.ro s-a oprit la Petroșani pentru a vedea cum arată arena „Petre Libardi”. O revenire după o lungă perioadă în Liga 1.

Ultimul meci jucat aici la cel mai înalt nivel a fost pe 23 mai 2007, Jiul - FCSB 0-2. Jiul a retrogradat și, de atunci, nu a mai găsit soluția renașterii.

Stadionul cu 15.500 de locuri se va deschide în această toamnă din nou în Liga 1 la partidele Corvinului. După 19 ani.

46 de zile mai sunt până la meciul Corvinul - Voluntari, programat pe 10 octombrie

Renovarea a început la jumătatea lui iunie și continuă. Am descoperit urmele șantierului peste tot. Multe lucruri noi, unele schimbate, altele refăcute.

Încă de la intrare, ne-a atras atenția emblema Jiului, care seamănă mult cu cea a lui West Ham, două ciocane încrucișate. Englezii au însă 131 de ani, 24 în plus față de Jiul.

Și tot la intrare am văzut noile bănci de rezerve încă împachetate, care au fost livrate de curând. Plus rolele de gazon artificial care vor fi fixate pe pista din jurul terenului și în spatele porților.

Nu va fi o pistă de atletism, covorul verde va înconjura suprafața de joc.

Terenul e mai bun decât al echipelor bucureștene de Liga 1

Pătrunzi prin tunelul decorat cu imagini emblematice din istoria Jiului, treci de pista care e încă o zonă de pământ cu scaune înlocuite sau cutii desfăcute, gata să fie aruncate, și descoperi gazonul.

Mai bun deja decât al unor echipe din Liga 1, mai ales cele din București, Dinamo și Rapid. Mult peste Ghencea, unde a început FCSB campionatul. Chiar dacă nu a fost schimbat, ci reînsămânțat, refăcut.

750.000 de euro costă întreaga renovare a arenei din Petroșani, sumă asigurată de Consiliul Județean Hunedoara

Nu e perfect, mai sunt zone cu mici defecte, dar specialiștii mai au timp să-l aranjeze, inclusiv în spațiul porților, unde iarba are o culoare mai intensă.

Pentru teren, au fost instalate sisteme de degivrare și irigare.

Noua nocturnă, plusuri, dar și probleme de rezolvat într-o lună și jumătate

Din interior, se vede clar noua nocturnă. A fost o problemă cu stâlpii, pentru că nu au putut fi puși în spatele tribunelor și au fost fixați în fața lor, la marginea pistei, obturând imaginea terenului la colțuri.

Urci în tribune și descoperi plusuri și minusuri.

Căile de acces moderne dinspre intrarea principală, scările și turnicheții noi din exterior, scaunele noi de la o singură peluză și tribuna zero (în total în jur de 3.000), o parte din garduri noi.

scaunele noi de la o singură peluză și tribuna zero (în total în jur de 3.000), o parte din garduri noi. Dar și plăcile de beton cu multe fisuri de sus, în partea superioară a arenei, cu iarba crescută prin spațiile libere, majoritatea scaunelor care sunt recondiționate (doar vopsite sunt și scările dintre sectoarele tribunelor), spărturile din zidurile de cărămizi de sticlă de la baza acoperișului vechi și ruginit, mantinele ruginite, băile nerenovate, mozaicul care rezistă probabil la tribuna 0 de când juca Jiul în A și dealul ce susține tribunele care nu arată bine.

Încă sunt multe lucruri de îmbunătățit într-o lună și jumătate, până pe 10 octombrie.

Părăsești stadionul cu o nuanță rustică. În jurul lui sunt case, cu căpițe de fân și cântece de cocoș.

Pe arena „Petre Libardi” se va juca iar fotbal de Liga 1 din octombrie, după aproape 20 de ani.

„Putem termina renovarea stadionului până pe 10 octombrie”

Erika Preda, președinta clubului Jiul, a vorbit cu GOLAZO.ro despre renovare.

Va fi gata până la 10 octombrie? „Nu avem neapărat un termen, toate lucrările sunt spre finalizare. Încercăm cât de repede putem.

Noi ne dorim, muncim de atâtea luni, zi de zi, ne dăm tot interesul și încercăm”.

Suntem într-o procedură de lucru și cu terenul. Mai durează vreo două-trei săptămâni și cu suprafața de joc, în colaborare cu o firmă din Cluj care s-a ocupat doar de terenuri din Liga 1 Erika Preda, președinte Jiul

„A fost făcută întreaga procedură, de însămânțare, de aerisire, de pus rulouri, trebuie să vină iar specialistul, dă cu nisip, măsoară...

A început de o săptămână și jumătate, două, cu irigare, azot, îngrășământ special, ar trebui să termine în septembrie, dacă totul merge bine, sperăm să nu intervină ceva”.

Putem termina până pe 10 octombrie, dacă și terenul e bun. În această săptămână se face procedura de recepție la nocturnă și la sistemul de irigare. Noi mai avem partea de pistă, trebuie adusă tabela, băncile de rezerve ne-au venit, generatorul ne-a venit, turnicheții sunt montați, sistemul video este montat, sistemul de sonorizare, montat Erika Preda, președinte Jiul

„Încercăm să finalizăm tot ce ține de omologare, apoi vom rezolva celelalte probleme”

A admis că sunt scaune noi doar la o peluză și la tribuna 0, restul fiind recondiționate, vopsite. „Da, așa este, s-au montat peste 3.000 de scaune.

Celelalte erau în stare bună. Toate care au fost crăpate sau care au avut mici defecțiuni au fost schimbate”.

Erika Preda, președinta Jiului. Foto: Superscore Romania/YouTube

Susține că toate celelalte probleme, inclusiv spărturile din zidurile de cărămizi de sticlă, „vor fi rezolvate până atunci. Acestea sunt lăsate pe ultima parte.

Noi încercăm să finalizăm tot ce ține de omologare. Pe celelalte le putem face și după ce trece omologarea”.

A precizat că „în funcție de lucrări, Corvinul face solicitarea pentru omologare”.

Pe lungimea pistei din jurul terenului, vom folosi rolele de gazon artificial. Pista este funcțională. Mai puțin o parte, cea pe care s-a montat nocturna Erika Preda, președinte Jiul

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