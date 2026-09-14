O situație neobișnuită petrecută la competiția HYROX de la Beijing a generat reacții puternice în mediul online.

Joanna Wietrzyk, 22 de ani, sportivă din Australia, a suferit un episod de incontinență fecală în timpul cursei, însă a decis să continue competiția până la final.

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Imagini și videoclipuri distribuite pe rețelele sociale au arătat-o pe sportivă în timp ce parcurgea în continuare probele solicitante ale competiției.

Unele dintre imaginile apărute online au surprins și momente în care aceasta folosea echipamente comune în timp ce era vizibil murdară.

Wietrzyk a terminat cursa și s-a impus în proba sa. Incidentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale din China și a generat o dezbatere privind modul în care organizatorii HYROX gestionează situațiile medicale sau de igienă care apar în timpul competițiilor.

Athlete Developed Diarrhea Right During the Competition



Australian athlete Joanna Wietrzyk was unable to control her bowels during a HYROX race in China. The mess ended up on her legs, clothing, the flooring, and the equipment.



The race was not stopped, so other participants… pic.twitter.com/XkEetocmSX — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Reacțiile au fost împărțite. În timp ce unii utilizatori au considerat că sportiva a dat dovadă de determinare, alții au pus sub semnul întrebării decizia de a-i permite să continue, mai ales în condițiile în care mai mulți concurenți folosesc aceleași spații și echipamente.

HYROX, criticată pentru modul în care a gestionat incidentul

„Este atât de egoistă, a continuat să alerge tot timpul, deși avea diaree. Dar ceilalți concurenți care au venit în urma ei?”, a întrebat un utilizator pe Weibo.

Un alt internaut a criticat direct modul în care a fost organizată competiția: „Organizatorul este, în cele din urmă, neprofesionist!”.

Pe Weibo, hashtag-ul dedicat incidentului a strâns peste 27 de milioane de vizualizări, iar cazul a ajuns inclusiv în atenția presei de stat din China.

Articolul despre controversa de la Beijing a fost, potrivit informațiilor publicate, cea mai accesată știre de pe site-ul Global Times în zilele de după competiție.

HYROX este o competiție de fitness desfășurată în spații interioare, în care participanții alternează alergarea cu diverse exerciții. Printre probe se numără împingeri de sanie, fandări cu saci de nisip, burpees, vâslit și alte exerciții de mare intensitate.

Ce spune HYROX China despre măsurile luate

Organizatorii competiției de la Beijing au transmis că zona afectată a fost izolată și decontaminată după producerea incidentului. HYROX China a precizat că echipamentele care ar fi putut fi contaminate au fost scoase din circuit:

„După incident, comitetul de organizare a închis și izolat imediat zona și traseul afectat și a efectuat o dezinfecție completă.

Echipamentele relevante au fost îndepărtate din locație, iar deșeurile au fost eliminate în conformitate cu standardele municipale de gestionare a deșeurilor”.

Organizatorii au mai anunțat că pardoseala din spațiul respectiv urma să fie înlocuită, ca măsură suplimentară pentru protejarea sănătății sportivilor care vor participa la competițiile viitoare.

HYROX World: „A apărut o situație neprevăzută”

Și organizația HYROX World a reacționat în urma controverselor. Reprezentanții acesteia au susținut că există proceduri clare pentru gestionarea contaminării biologice și a situațiilor medicale, însă cazul de la Beijing ar fi scos la iveală o problemă privind modul în care acestea sunt aplicate în timpul unei competiții.

„HYROX are proceduri clare privind contaminarea biologică și situațiile medicale”, se arată în comunicatul organizației.

„În acest caz, a apărut o situație neprevăzută, în care protocoalele concepute pentru competițiile de elită și participarea în masă s-au suprapus, ceea ce a creat ambiguitate în privința modului în care acestea trebuiau aplicate și înțelese”.

Sportivii cer responsabilitate din partea organizatorilor

Explicațiile nu au închis însă controversa. Mai mulți concurenți au criticat faptul că Wietrzyk a putut continua cursa și au susținut că organizatorii ar fi trebuit să intervină mai rapid pentru a elimina orice posibil risc pentru ceilalți participanți.

Unul dintre concurenții prezenți la eveniment, Joe Ho, a vorbit despre impactul pe care o asemenea situație îl poate avea asupra celor care au fost expuși.

„Pentru oamenii care au fost expuși acelei situații, pot exista consecințe fizice și psihologice reale.

Am plătit HYROX pentru a organiza un eveniment profesionist și sigur. Așadar, deși înțeleg perspectiva sportivului, în cele din urmă contractul și așteptările mele sunt față de HYROX.

Protejarea sportivilor este importantă, dar la fel de important este să arăți comunității că HYROX își asumă responsabilitatea atunci când propriile proceduri eșuează”, a transmis acesta pe Instagram.

Controversa a atras atenția și asupra regulilor de igienă din cadrul competiției. HYROX aplică penalizări sportivilor care aruncă obiecte pe traseu, scuipă sau își curăță nasul direct pe suprafața de concurs, iar unii utilizatori au acuzat organizatorii de standarde diferite în cazul incidentului de la Beijing.

Joanna Wietrzyk: „Dă totul sau du-te acasă”

Wietrzyk a părut să comenteze incidentul într-o postare de pe Instagram, acum ștearsă, distribuind un selfie de la spital alături de mesajul:

„«Dă totul sau du-te acasă» se spune… o victorie e o victorie. Dar serios acum, mulțumesc tuturor pentru susținere. Voi reveni curând”.

Între timp, conversația s-a îndreptat și către firma Puma, utilizatorii inundând postările recente ale brandului de îmbrăcăminte sport de pe Instagram cu comentarii care se referă la acesta ca fiind „Pooma”, cu referire la afilierea lui Wietrzyk cu brandul (n.r. joc de cuvinte între „poo” - materii fecale - și Puma)

Utilizatorii de pe rețelele de socializare au cerut, de asemenea, ca Puma să ia măsuri, unii susținând că incidentul a lăsat o impresie negativă asupra brandului.

Cine este Joanna Wietrzyk

Joanna Wietrzyk este o sportivă australiană de nivel internațional, specializată în competițiile HYROX, dar și antrenor de forță și condiționare fizică. Ea concurează în categoria Women’s Pro și are experiență în CrossFit, bodybuilding funcțional și curse de tip hybrid endurance.

În 2026, Wietrzyk a participat la mai multe competiții importante, inclusiv la Phoenix, Varșovia și Campionatele Mondiale. La Majorul de la Varșovia, sportiva s-a impus și a stabilit un record mondial în proba Women’s Solo Pro, cu timpul de 54:25.

În afara competițiilor, Wietrzyk lucrează ca antrenor online și personal trainer, concentrându-se pe pregătirea pentru curse, rezistență și dezvoltarea forței.

Incidentul de la Beijing, desfășurat pe 12 septembrie 2026, a readus însă în discuție nu doar decizia sportivei de a continua cursa, ci și responsabilitatea organizatorilor în cazul unor situații care pot afecta sănătatea participanților într-o competiție desfășurată în spațiu închis și cu echipamente comune.

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