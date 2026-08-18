Pleacă Joao Paulo de la FCSB? Ce spune mijlocașul despre un posibil transfer: „Am vorbit cu impresarul meu”

Joao Paulo (28 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre viitorul său după victoria cu FC Botoșani, scor 3-2, în etapa #5 din Liga 1.

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Joao Paulo a fost titular și a deschis scorul în minutul 10. FC Botoșani a întors ulterior rezultatul prin dubla lui Andrei Dumiter, însă Daniel Bîrligea a marcat de două ori și a adus victoria formației bucureștene, ultimul gol venind în minutul 90+6.

Joao Paulo, întrebat despre plecarea de la FCSB: „Am vorbit cu impresarul meu”

În ultimele zile, numele lui Joao Paulo a fost legat de Al-Ahly și Zamalek, cluburi din Egipt. Întrebat după meci dacă există posibilitatea unui transfer, Joao Paulo a spus:

„ Am vorbit cu impresarul meu. Simt că trebuie să rămân aici și să-mi ating obiectivele. Cred că trebuie să mai prind consistență aici la FCSB.

Sunt foarte fericit. Am venit să joc la FCSB ca să devin campion. Eu am crezut înainte de meci că va marca Tavi Popescu, dar i-a pasat lui Bîrligea.

Am câștigat trei puncte. Echipa e pe primul loc. Acesta este obiectivul când joci la FCSB”, a spus Joao Paulo, conform digisport.ro.

Cu două zile înaintea meciului cu FC Botoșani, Gigi Becali confirmase că a primit o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo, sumă pe care a considerat-o prea mică.

Da, e adevărat. Nu am stabilit niciun preț, dar eu nu sunt cioflingar. Eu nu iau jucători cu 300.000 de euro și îi dau cu 1,2 milioane de euro. Eu nu fac afaceri de 900.000 de euro sau mai știu eu cât. Eu ori iau milioane, ori pierd toți banii. Ați înțeles? Deci cam asta e situația. Gigi Becali, patron FCSB

Conducătorul roș-albaștrilor ar lua în calcul despărțirea de Joao Paulo pentru aproximativ 3 milioane de euro.

VIDEO Bîrligea, descătușat! Golul decisiv marcat în FCSB - FC Botoșani 3-2

Minutele jucate de Joao Paulo la Cupa Mondială

Spania - Capul Verde 0-0: a intrat pe teren și a jucat 14 minute

Capul Verde - Uruguay 2-2: nu a fost utilizat

Arabia Saudită - Capul Verde 0-0: a fost titular și a jucat 90 de minute

Argentina - Capul Verde 3-2: nu a fost utilizat

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