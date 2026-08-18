Noi mutări la Dinamo „Câinii” vor să mai aducă 2 jucători + cine sunt cei 3 fotbaliști care vor pleca

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre următoarele mutări pregătite de club în perioada de mercato.

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Nicolescu spune că lotul va mai suferi modificări, principale întăriri vizate fiind în compartimentul ofensiv.

Andrei Nicolescu a explicat ce urmează la Dinamo: „Timpul ne-a demonstrat că ne trebuie”

„100% mai urmează niște mișcări. Discutăm cu mister (n.r. - antrenorul Nuno Campos). Tendința acum este să aducă o extremă.

Și cu siguranță căutăm un atacant. Mai căutăm un atacant, pentru că timpul ne-a demonstrat că ne trebuie încă un atacant”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Nu pot eu să spun cine o să iasă și cine o să intre. Din câte înțeleg, ca filozofie de joc, cele mai vizate posturi pentru schimbări vor fi cele 4-5 din față, pentru că vom juca foarte ofensiv. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

FOTO. Rapid - Dinamo 0-1

Dinamo încearcă să găsească echipe la care unii dintre jucătorii tineri ai clubului să poată evolua mai mult.

„Ne dorim să găsim soluții pentru trei copii. E vorba de Mihnea Toader, Vadym Kyrychenko și Godwin Udosen. Și aici suntem în discuții cu echipe de Liga 2.

Din păcate, pe noi acest parteneriat nu ne ajută, pentru că atât Udosen, cât și Vadym nu fac parte din categoria jucătorilor care ar putea face schimb de parteneriat, fiind un nigerian și un ucrainean. Dar sunt doi copii cu mare, mare potențial și mare perspectivă.

La nivel de lot și la nivel de jucători importanți nu știm. Vedem ce mișcări vom face în funcție de ce aducem”, a spus oficialul dinamovist.

Care este situația lui Pușcaș și a lui Mazilu

Nicolescu a oferit detalii și despre situația atacantului George Pușcaș: „Revine la antrenamente și sperăm că e în linie dreaptă spre a ne ajuta după pauza competițională”.

Un alt subiect abordat a fost situația lui Adrian Mazilu. Nicolescu susține că fotbalistul și-a schimbat atitudinea și că procesul de reintegrare începe să producă efecte.

Mazilu este într-un proces de reintegrare. Adică, cel puțin pentru noi, evident că a schimbat atitudinea, a schimbat modul în care se raportează la ce are de făcut și, ca dovadă, începe să prindă minute. Și va prinde probabil din ce în ce mai multe. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

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