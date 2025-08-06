„Cine e suficient de idiot...” Jocurile Dopajului din SUA, marcate de controverse » Cvadruplă campioană mondială la înot: „E viitorul sportului”
Megan Romano, într-un concurs în 2011 Foto: Imago
„Cine e suficient de idiot..." Jocurile Dopajului din SUA, marcate de controverse » Cvadruplă campioană mondială la înot: „E viitorul sportului"

Publicat: 06.08.2025, ora 09:39
Actualizat: 06.08.2025, ora 09:40
  • Megan Romano e prima sportivă care s-a înscris la The Enhanced Games (Jocurile Îmbunătățite), concursurile unde e acceptat dopajul în masă. 
  • Când și unde se va desfășura prima ediție, care sunt disciplinele la care se va concura, cine participă și ce spune cvadrupla campioană mondială la înot despre ideea întrecerilor cu sportivi dopați.

De la sfârșitul primăverii se știa când și unde va avea loc prima ediție a Jocurilor Îmbunătățite, o replică a Jocurilor Olimpice în care sportivii se pot dopa, pentru că acesta este scopul.

Administrația condusă de președintele Donald Trump vrea să descopere ce limite poate atinge omul apelând la toate substanțele interzise acum de Agenția Mondială Antidoping (WADA).

  • The Enhanced Games se vor desfășura în perioada 21-24 mai 2026, în Las Vegas. 

Protestul WADA împotriva acestor Jocuri ale Dopajului pare fără efect.

E iresponsabil, rușinos. Ceea ce se plănuiește acum amenință decenii de progres în domeniul sănătății publice, al protecției sportivilor, al eticii sportului. Witold Banka, președintele WADA

Mai multe sporturi la Jocurile Îmbunătățite. Și prima femeie

Noutatea este că au mai apărut discipline în aceste Jocuri. Nu mai sunt doar înot, atletism și haltere, ci și gimnastică și sporturi de contact.

Altă noutate: nu mai sunt doar bărbați înscriși, a fost înregistrată și prima femeie. Și primul cetățean american.

Sportivii sunt adulți și au voie să facă ce vor cu corpurile lor. Corpul meu, alegerea mea, corpul tău, alegerea ta. Aron D'Souza, președintele The Enhanced Games
  • Megan Romano, 34 de ani, cvadruplă campioană mondială la înot (4X100 mixt, 4x100 liber la CM 2013-Barcelona; 4x100 și 4x200 liber la CM 2012-Istanbul, în bazin scurt).

„E ocazia de a depăși limitele performanței umane într-un mediu transparent și sprijinit științific, ocazia de a concura pe o scenă în care sportivii sunt apreciați și recompensați corect și echitabil. Cred că acesta este viitorul sportului”, a declarat Romano, potrivit Marca.

1.000.000 de dolari
(867.000 de euro) va fi premiul pentru un record mondial la anumite probe, ca 100 m la atletism sau 50 m la înot

Bonusul de participare, 500.000 de dolari (433.000 de euro). Recordurile la majoritatea disciplinelor va fi răsplătit cu 250.000 de dolari (217.000 de euro).

Faptul că o sportivă de calibrul lui Megan participă la Jocurile Îmbunătățite este un pas monumental înainte. Decizia sa validează viziunea noastră de a crea o platformă în care potențialul sportiv e maximizat, celebrat, recompensat. Megan e o inspirație. Curajul ei deschide calea mai multor femei. Maximilian Martin, vicepreședinte The Enhanced Games

Jocurile Îmbunătățite: cine participă, cine e miliardarul din umbră. Și fiul lui Trump

Până acum, erau cunoscute doar patru nume, numai bărbați, toți înotători:

  • James Magnussen (Australia), 34 de ani, triplu campion mondial. 
James Magnussen, în perioada sa de aur, 2011-2013 Foto: Imago
James Magnussen, în perioada sa de aur, 2011-2013 Foto: Imago
  • Kristian Gkolomeev (Grecia), 31 de ani. 
  • Andryi Govorov (Ucraina), 33 de ani. 
  • Josif Miladinov (Bulgaria), 21 de ani. 

Antreprenorul australian stabilit la Londra e fondatorul și imaginea TEG. În umbră e afaceristul american Christian Angermayer, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari (Forbes).

La fel de implicat e Donald Trump Jr, fiul președintelui SUA, prin grupul 1789 Equity.

Donald Trump Jr. are 47 de ani Foto: Imago
Donald Trump Jr. are 47 de ani Foto: Imago

Fostul mare atlet britanic Sebastian Coe, liderul World Athletics, îi avertizează dur pe sportivii care ar putea atrași de Jocurile Îmbunătățite: „Cine e suficient de idiot încât să participe la așa ceva va fi exclus o lungă perioadă”.

dopaj inot Jocurile Îmbunătățite The Enhanced Games Megan Romano
