Antonelli poate scrie istorie   Italianul are prima șansă să devină cel mai tânăr campion mondial din Formula 1

Kimi Antonelli (20 de ani) este tot mai aproape de primul titlu mondial din carieră și poate deveni campion de Formula 1 chiar la următoarea etapă, Marele Premiu al Statelor Unite.

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Pilotul Mercedes a terminat pe locul 3 în Singapore, în spatele lui Max Verstappen și Charles Leclerc, și și-a mărit avansul în clasamentul general la 102 puncte față de coechipierul George Russell.

Antonelli poate deveni cel mai tânăr campion mondial din Formula 1, la Austin

Cu șase curse rămase și maximum 150 de puncte disponibile, Antonelli are prima șansă matematică de a închide lupta pentru titlu la Austin, pe 25 octombrie.

Pentru asta, italianul trebuie să câștige, iar rezultatele lui George Russell și Lewis Hamilton să îi fie favorabile.

Antonelli a fost chiar surprins când a aflat, după cursa din Singapore, că poate deveni campion încă din Statele Unite.

„Chiar pot?!”, a reacționat pilotul Mercedes, conform motorsportmagazine.com.

That's right, Kimi! You could clinch the world title in Austin! 😁 #F1 #SingaporeGP https://t.co/vjFvqHPz8Y — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Ulterior, italianul a recunoscut că începe să se gândească tot mai serios la titlu, dar spune că nu vrea să își schimbe abordarea.

„Știu că este foarte aproape, știu că este acolo, dar trebuie să mă asigur că voi continua să fac tot ce pot mai bine. Mentalitatea rămâne aceeași, să ies pe pistă și să câștig.

Dacă nu-mi fac bine treaba, rezultatul nu va veni. Pentru a obține ceea ce îmi doresc, trebuie să evoluez la 100%”, a spus Antonelli.

Dacă va câștiga campionatul, Antonelli va deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 și primul italian care cucerește titlul după Alberto Ascari, în 1953.

340 de puncte are Antonelli după etapa din Singapore. George Russell este al doilea, cu 238, iar Lewis Hamilton ocupă locul 3, cu 229. Max Verstappen are 221 de puncte, Charles Leclerc 215, iar Lando Norris 201

În cazul unei victorii la Austin, Antonelli trebuie să plece din Statele Unite cu un avantaj de cel puțin 125 de puncte pentru a fi sigur matematic de titlu.

Totuși, Antonelli depinde și de rezultatele rivalilor. George Russell trebuie să termine pe locul 9 sau mai jos, iar Lewis Hamilton pe locul 5 sau mai jos.

Programul ultimelor șase curse din sezonul 2026:

25 octombrie : Marele Premiu al Statelor Unite, Austin - 22:00

: Marele Premiu al Statelor Unite, Austin - 22:00 1 noiembrie : Marele Premiu al Mexicului, Mexico City - 22:00

: Marele Premiu al Mexicului, Mexico City - 22:00 8 noiembrie : Marele Premiu de la São Paulo - 19:00

: Marele Premiu de la São Paulo - 19:00 22 noiembrie : Marele Premiu din Las Vegas - 06:00

: Marele Premiu din Las Vegas - 06:00 29 noiembrie : Marele Premiu al Qatarului - 18:00

: Marele Premiu al Qatarului - 18:00 6 decembrie: Marele Premiu din Abu Dhabi - 15:00

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