„Mă așteptam la altceva” Adrian Mutu, critici după U Cluj - Rapid 3-4 » Ce le reproșează lui Bergodi și Pancu

Adrian Mutu (47 de ani) a analizat victoria Rapidului cu U Cluj, scor 4-3, și consideră că, dincolo de spectacolul oferit de cele șapte goluri, ambele echipe au avut probleme semnificative în faza defensivă.

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Fostul internațional român spune că se aștepta la mai mult din partea Rapidului, chiar dacă formația lui Daniel Pancu a plecat cu toate cele trei puncte de pe Cluj Arena.

Adrian Mutu, critici după U Cluj - Rapid 3-4 : „Mă așteptam la altceva”

„A fost o partidă spectaculoasă, dar dacă ar fi să o disecăm au fost și niște greșeli mari sau niște neatenții, să spun așa, de-asta s-a și ajuns la 7 goluri.

Pentru telespectatori a fost un meci spectacol, pentru antrenori îți dă de gândit în anumite momente, mai ales faza defensivă.

Universitatea Cluj a făcut un meci bun, a dominat meciul în general, a avut inițiativa, iar pe tranziția negativă au fost neatenții foarte mari.

Au primit multe goluri pe contraatac, faze fixe. Sunt niște goluri pe care puteau să le evite dacă erau mai atenți sau dacă apărarea preventivă era mult mai bună.

Mai ales la golul 2, au fost surprinși. Rapid a preferat să le dea inițiativa celor de la U Cluj. Au stat și au mers pe contraatac, sunt puțin surprins.

Mă aștept ca Rapid să preia inițiativa, să dea ritmul jocului și să domine adversarul. Aștept un Rapid mai puternic cu toate că aseară a câștigat”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro

FOTO. U Cluj - Rapid 3-4

Giuleștenii au urcat pe locul 2 după victoria cu U Cluj și au ajuns la 24 de puncte. Formația clujeană ocupă locul 5, cu 18 puncte.

„Un egal era mult mai echitabil la cum au decurs lucrurile în teren. Stojilkovic și-a intrat în mână și dacă va continua să joace așa, secondat de Dobre și Kamara sau Petrila, Rapid poate să fie o echipă periculoasă.

Nu vor juca toți 3 în același timp la fel de bine pentru că dacă ar juca la fel de bine, Rapid ar avea niște atacanți redutabili.

M-a mirat puțin faptul că în repriza a doua Rapid a fost dominată de forța Clujului, au acceptat prea mult să fie dominați, le-au dat și niște spații.

Aveam impresia că, de câte ori ajunge U Cluj în careu, se poate întâmpla orice, de fapt s-a și întâmplat, să iei 3 goluri… În ultimele 25 de minute, U Cluj a forțat și s-au întâmplat multe prin careu”, a mai declarat Mutu.

54 de meciuri a adunat Adrian Mutu pe banca Rapidului, între 2 martie 2022 și 8 iulie 2023. În această perioadă, giuleștenii au obținut 27 de victorii, 12 remize și au suferit 15 înfrângeri

Iulian Cristea a fost schimbat la pauză de Cristiano Bergodi, după o primă repriză slabă. Mutu spune că decizia nu a fost o pedeapsă.

„Majoritatea meciurilor, Cristea a fost titular la Bergodi. Atunci când te afli într-o seară nefastă, cum a fost pentru el aseară, antrenorul a luat o decizie. Nu neapărat a fost o decizie punitivă.

L-a simțit că nu e în formă. La fiecare contraatac era pericol mare. Stojilkovic a fost într-o vână mare aseară. Pasa lui Moruțan la golul 2 putea fi evitată, a ajuns prea ușor, a fost o pasă întâmplătoare”, a mai spus Mutu.

FOTO. Golul marcat de Onea în meciul cu U Cluj

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