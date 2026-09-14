Revoltă extremă în Kosovo 7 vedete refuză să mai vină la națională. În fruntea lor, căpitanul Rrahmani și golgheterul Muriqi. Cui cer demisia +92 foto
Amir Rrahmani, căpitanul Kosovo (duel cu Alibec), la meciul cu scandal de pe Arenă în noiembrie 2025, suspendat definitiv în prelungiri și câștigat la „masa verde” de România, 3-0. Foto: Raed Krishan
Liga Națiunilor

Revoltă extremă în Kosovo 7 vedete refuză să mai vină la națională. În fruntea lor, căpitanul Rrahmani și golgheterul Muriqi. Cui cer demisia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 09:03
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 09:05
  • Kosovo, într-o criză nemaivăzută. Cei mai importanți șapte internaționali nu vor să mai vină la lot pentru Liga Națiunilor B. 
  • Acuzații grave: presiuni, amenințări din partea fanilor și a conducerii federației împotriva jucătorilor. 
  • Care e condiția starurilor selecționerului Franco Foda să revină la echipă. 
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Fotbalul kosovar este într-un moment critic. Naționala lui Franco Foda ar trebui să înceapă la sfârșitul lunii meciurile din Nations League B, antrenorul are lista jucătorilor pregătită, dar șapte dintre cei mai importanți, vedetele, refuză să mai vină la lot.

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Rrahmani, căpitanul Kosovo, vrea demisia președintelui federației. De ce îl acuză

E un protest masiv, care lovește violent selecționata albastră. Starurile s-au revoltat contra președintelui federației, Agim Ademi, pe care îl acuză de presiuni și amenințări puse la cale împreună cu un grup de fani radicali împotriva internaționalilor.

Nu vor să mai evolueze pentru Kosovo dacă Ademi rămâne în funcție, potrivit site-ului sportsport.ba.

În fruntea acestui grup intrat în grevă e căpitanul Amir Rrahmani, 32 de ani, stoperul lui Napoli.

„Îți mulțumesc pentru tot, Kosovo. Întotdeauna cu tine, întotdeauna pentru tine”, a scris fundașul central pe Instagram.

„După zece ani la echipa națională, dintre care șapte în calitate de căpitan, vă anunț că nu voi mai face parte din selecționata Kosovo cât timp FFK (n.r. federația) va fi condusă de actualii oficiali”.

De peste doi ani, am fost supus unor atacuri coordonate din partea celor care ar fi trebuit să protejeze naționala și jucătorii săi. Într-o zi, dreptatea va ieși la lumină. Fac acest gest pentru a-mi păstra integritatea, nu doar ca fotbalist și căpitan, ci mai ales ca om Amir Rrahmani, căpitan Kosovo

Printre protestatarii Kosovo: Muriqi, Zhegrova și Rashica

După el, au fost dezvăluite încă cinci nume, inclusiv golgheterul all-time al reprezentativei, Vedat Muriqi (32 de ani, 32 de goluri, atacantul lui Fenerbahce). Și alți patru jucători.

Vedat Muriqi, atacantul-vedetă al Kosovo. Foto: Imago Vedat Muriqi, atacantul-vedetă al Kosovo. Foto: Imago
Vedat Muriqi, atacantul-vedetă al Kosovo. Foto: Imago
  • Edon Zhegrova (27 de ani, Juventus), Florent Muslija (28, Freiburg), Arijanet Muric (27, Sassuolo), Milot Rashica (30, Beșiktaș). 
  • Identitatea celui de-al 7-lea nu a fost aflată deocamdată. Se spune că e tot o vedetă. 
  • Cu excepția lui Rashica, toți au jucat la partida cu scandal din 15 noiembrie 2024 (Nations League C), suspendată în prelungiri la 0-0 și câștigată la „masa verde” de România. Rashica a evoluat la România - Kosovo 2-0, pe 12 septembrie 2023, în preliminariile CE. Și atunci, jocul a fost suspendat, dar a fost reluat și încheiat pe teren. 
Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (92 imagini)

Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Kosovo joacă în seria 3 a Ligii Națiunilor B. Iată primele patru meciuri!

  • 24 septembrie: Irlanda (a).
  • 27 septembrie: Austria (d). 
  • 1 octombrie: Israel (d/Debrecen). 
  • 4 octombrie: Austria (a). 

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